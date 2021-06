Ελέφαντας Euro: Η αστεία πρόβλεψη του νικητή στο Αγγλία – Γερμανία

Όλα τα βλέμματα του ποδοσφαιρόφιλου κοινού είναι στραμμένα στον αποψινό τεράστιο αγώνα του Euro 2020 Αγγλία – Γερμανία. Ένας 42χρονος – θηλυκός – ελέφαντας από ένα ζωολογικό κήπο στο Αμβούργο ξέρει ήδη ποιος θα είναι ο νικητής στο σκληρό αυτό ματς για το Euro 2020, που θα μεταδοθεί ζωντανά σήμερα Τρίτη! Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις της αξιαγάπητης Γιασόντα, θα νικήσει η Γερμανία! Ο ελέφαντας έχει σύμφωνα με το aljazeera.com προβλέψει σωστά ότι η Γερμανία θα χάσει από τη Γαλλία, θα νικήσει την Πορτογαλία και μετά θα αγωνιστεί ενάντια στην Ουγγαρία. Πώς έγινε η πρόβλεψη; Έβαλαν μπροστά στη Γιασόντα ένα καλάθι με τις δύο σημαίες και εκείνη σήκωσε αυτή της Γερμανίας!

The oracle elephant has spoken: Germany will defeat England in the #EURO2020 match at Wembley tomorrow.

It hasn’t been wrong about the Mannschaft so far: https://t.co/8CpNW8itc7 pic.twitter.com/WmaaoYHii0

— DW News (@dwnews) June 29, 2021