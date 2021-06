Βαλερί Μπακό υπόθεση: «Συμβολική» ποινή για τη δολοφονία του βιαστή συζύγου και προαγωγού

Η 40χρονη Βαλερί Μπακό δικαζόταν στη Γαλλία για τον φόνο του 61χρονου συζύγου της, που πριν την παντρευτεί ήταν πατριός της. Το Εφετείο αποφάσισε ότι η Μπακό είναι απαραίτητη στα παιδιά της και διέταξε την αποφυλάκισή της. Η Bαλερί ήταν μόλις 12 χρόνων όταν ο Ντανιέλ Πολέτ, σύντροφος της μητέρας της, τη βίασε για πρώτη φορά. Όταν το έμαθε η μητέρα της, το μόνο που είχε να πει ήταν: «Όσο δεν την γκαστρώνει δεν με ενδιαφέρει καθόλου…»! Όταν έγινε αντιληπτός ο Πολέτ, συγγενείς επισκέφτηκαν κοινωνική λειτουργό με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να καταδικαστεί για ασέλγεια και σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη και να οδηγηθεί για δυο χρόνια στη φυλακή.

A woman in France is on trial for killing her stepfather who raped her starting when she was 12, forced her into prostitution and married her.

Valérie Bacot shot him after being raped by one of his clients, but the court ruled out self-defense. She faces life in prison. pic.twitter.com/g0dhTOSyvW

