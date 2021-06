Διώρυγα Κωνσταντινούπολης – Ερντογάν: Όπως θαύμασαν τον Πορθητή, θα θαυμάσουν κι εμάς

Για μία «ιστορική, νέα σελίδα» στα έργα υποδομής στην Τουρκία έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια τελετής θεμελίωσης για την πρώτη γέφυρα που αφορά στο αμφιλεγόμενο εγχείρημα της κατασκευής της Διώρυγας της Κωνσταντινούπολης. Ο Τούρκος πρόεδρος υπεραμύνθηκε του έργου, το οποίο και χαρακτήρισε «όραμα ζωής», λέγοντας ότι η πραγματικότητα του σήμερα -όπως οι απειλές για τον Βόσπορο και την Κωνσταντινούπολη από τo διαρκώς αναπτυσσόμενο θαλάσσιο εμπόριο- καθιστούν επιτακτική την ανάγκη κατασκευής της διώρυγας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu. «Θεωρούμε τη Διώρυγα της Κωνσταντινούπολης ως ένα έργο που θα σώσει το μέλλον» της πόλης, είπε ο Ερντογάν στην τελετή θεμελίωσης. «Ανοίγουμε μια νέα σελίδα στην αναπτυξιακή ιστορία της Τουρκίας» προσέθεσε.

Οι εργάτες έριξαν τσιμέντο στα θεμέλια της γέφυρας, μήκους 1,6 χλμ., ενώ το πλήθος κυμάτιζε τουρκικές σημαίας. Ο Ερντογάν είπε ότι η διώρυγα θα ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια. Την ίδια ώρα, λάμβανε χώρα στην Κωνσταντινούπολη συγκέντρωση κατά της κατασκευής της διώρυγας.

Για κάποιους είναι σημάδι μιας ισχυρής Τουρκίας, για άλλους απλά μια καταστροφή. Ως προς την κατασκευή του νέου καναλιού οι απόψεις διίστανται στην Κωνσταντινούπολη, όπως αποτυπώνεται και σε σχετικό ρεπορτάζ της Deutsche Welle. Η υδάτινη οδός μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Θάλασσας του Μαρμαρά είναι μέρος μιας σειράς φιλόδοξων έργων υποδομής για την Κωνσταντινούπολη και κοστίζει πάνω από επτά δισεκατομμύρια ευρώ. O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαφημίζει το έργο και την επίσημη παρουσίασή του από το 2011. Μιλάει για τα Στενά του Βοσπόρου, τα νέα γιοτ, το λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων και τις νέες κομψές κατοικίες με θέα το κανάλι, το οποίο έχει πλάτος τουλάχιστον 275 μέτρα.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, αντίπαλος του Ερντογάν, είναι ίσως ο πιο μεγάλος πολέμιος της κατασκευής του καναλιού. Αποκαλεί το κανάλι «εφιάλτη» για την τουρκική μεγαλούπολη. Η κυβέρνηση ασχολείται με το κανάλι μόνο και μόνο για να κερδίσει χρήματα, ισχυρίζεται. Ο πολιτικός του κόμματος CHP άσκησε έντονη κριτική εν όψει των εγκαινίων για την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου. Όπως λέει, δεν πρόκειται καν για το κανάλι μήκους 45 χιλιομέτρων, αλλά για τον θεμέλιο λίθο σε μια απλή γέφυρα.

