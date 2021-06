Skid Row τραγουδιστής: Πέθανε σε ηλικία 55 ετών ο Tζόνι Σόλιντζερ

Πέθανε σε ηλικία 55 ετών ο τραγουδιστής των Skid Row, Tζόνι Σόλιντζερ (Johnny Solinger), λόγω ηπατικής ανεπάρκειας. Τα μέλη της μπάντας επιβεβαίωσαν σήμερα την απώλεια με μια ανάρτηση στο Facebook. Πριν από ένα μήνα, τον Μάιο, ο ίδιος ενημέρωνε με ανάρτησή του για την κατάστασή του: «Με βαριά καρδιά ενημερώνω όλους για το τι συμβαίνει με την υγεία μου. Νοσηλεύομαι εδώ κι ένα μήνα. Διαγνώστηκα με ηπατική ανεπάρκεια και η πρόβλεψη δεν είναι καλή».

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι έπαιρνε «τουλάχιστον επτά διαφορετικά φάρμακα» και έπρεπε να του αφαιρούν με παρακέντηση υγρό από την κοιλιά του «κάθε δυο μέρες». «Έχω χάσει πολλές δυνάμεις και θα χρειαστώ φυσιοθεραπεία επίσης», είχε πει. Τελικά έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Ο Solinger και οι Skid Row

Ο Solinger έγινε γνωστός ως ο τραγουδιστής του Skid Row όταν το συγκρότημα επανενώθηκε το 1999 μετά τη διάσπασή τους το 1996 και την αποχώρηση του Sebastian Bach. Ο μουσικός εμφανίστηκε σε δύο από τα άλμπουμ της μπάντας και σε δύο EP: το 2003 Thickskin, το 2006 Revolutions Per Minute, το United World Rebellion: Chapter One and the Rise of the Damnation Army 2014 – United World Rebellion.

Πριν ενταχθεί στο συγκρότημα, είχε δημιουργήσει το δικό του ροκ συγκρότημα με όνομα Solinger και κυκλοφόρησε τέσσερα άλμπουμ. Το 2008, ο Solinger ξεκίνησε επίσης μια καριέρα στη μουσική κάντρι παράλληλα με τις δραστηριότητες του με τους Skid Row.