Ροζ σκάνδαλο Βρετανία: Μετά την παραίτηση, ο Ματ Χάνκοκ… επέλεξε και γυναίκα

«Αλλάζει» ζωή ο Ματ Χάνκοκ, μετά τις αποκαλύψεις για την παράνομη εξωσυζυγική του σχέση με τη σύμβουλό του, Τζίνα Κολαντάντζελο. Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας που διαχειρίστηκε την πανδημία του κορωνοϊού μέχρι σήμερα, υπέβαλε επίσημα χθες την παραίτησή του από την βρετανική κυβέρνηση, μετά την κατακραυγή που προκάλεσαν οι φωτογραφίες με τα παθιασμένα φιλιά εντός του υπουργείου.

To be crystal clear, this picture was taken with 2m social distancing rules still in place at workplaces.

The issue here is not Matt Hancock’s infidelity – it’s his world-beating hypocrisy.

Write the rules. Tell the little people to obey. Then break them with impunity. pic.twitter.com/JU79roRvsG

— Rachel Clarke (@doctor_oxford) June 25, 2021