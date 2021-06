Γερμανία επίθεση: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από μαχαίρι

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης Βίρτσμπουργκ στη Γερμανία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει περιοχές του κέντρου της πόλης.

Σύμφωνα με την Bild,τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και έξι ακόμη τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ορισμένα σοβαρά.

Ο δράστης βρίσκεται στα χέρια των γερμανικών αρχών και όπως ενημέρωσε η αστυνομία πλέον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους πολίτες.

BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:

pic.twitter.com/AhTFT2QtPw

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021