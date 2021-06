Εξάνθημα από εμβόλιο κορονοϊού: Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Αρκετοί από εκείνους που έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της COVID-19 παρατήρησαν παρενέργειες που εντοπίστηκαν στο δέρμα, όπως κοκκινίλες και πιο συχνά εξανθήματα. Ερευνητές από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης αναφέρουν ότι έχει παρατηρηθεί καθυστερημένη δερματική αντίδραση σε κάποιους ασθενείς μετά από ένα συγκεκριμένο εμβόλιο για την COVID-19. Δεδομένης της ολοένα και αυξανόμενης ταχύτητας των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού, ερευνητές στο ίδιο νοσοκομείο ζητούν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και επικοινωνία σχετικά με μια καθυστερημένη αντίδραση στο σημείο της ένεσης που μπορεί να συμβεί σε ορισμένους ασθενείς που έχουν λάβει το εμβόλιο Moderna mRNA-1273.

Με δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine (NEJM), ενημέρωσαν ότι τα κλινικά δεδομένα της Φάσης 3 από τη δοκιμή εμβολίων της Moderna έδειξαν καθυστερημένη υπερευαισθησία του δέρματος σε μικρό ποσοστό από τους 30.000 και πλέον συμμετέχοντες στη δοκιμή. Ωστόσο, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι κάποιες δερματικές αντιδράσεις σαν μεγάλα μπαλώματα, με κοκκινίλα, με ελαφρύ πρήξιμο, φαγούρα ή και με πόνο ποτέ δεν εξηγήθηκαν πλήρως. Έτσι προειδοποιούν ότι οι γιατροί ίσως να μην είναι ενήμεροι και να μην μπορούν να προειδοποιήσουν, ούτε και να καθοδηγήσουν τους ασθενείς τους σχετικά με τις επιλογές θεραπείας και την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης του εμβολίου της Moderna.

“Είτε βιώσατε άμεσα ένα εξάνθημα στο σημείο της ένεσης είτε αυτήν την καθυστερημένη δερματική αντίδραση, τίποτα δεν θα σας εμποδίσει να κάνετε τη δεύτερη δόση του εμβολίου”, λέει η δρ. Kimberly Blumenthal, επικεφαλής συγγραφέας της δημοσίευσης και Διευθύντρια του Προγράμματος Κλινικής Επιδημιολογίας στο τμήμα Ρευματολογίας, Αλλεργίας και Ανοσολογίας του MGH. “Άμεσος στόχος μας είναι να ενημερώσουμε τους γιατρούς και άλλους παρόχους ιατρικής φροντίδας γι’ αυτήν την πιθανή καθυστερημένη δερματική αντίδραση. Σκοπός μας είναι να μην ανησυχούν. Αλλά να είναι καλά ενημερωμένοι, ώστε να συμβουλεύουν τους ασθενείς τους αναλόγως”.

Μετά από 4 μέρες από την πρώτη δόση πιο πιθανό ένα τέτοιο εξάνθημα

Στην δημοσίευση η δρ. Blumenthal και οι συν-συγγραφείς σημειώνουν επίσης τις δικές τους κλινικές παρατηρήσεις σχετικά με τις καθυστερημένες, μεγάλες, τοπικές δερματικές αντιδράσεις στο εμβόλιο της Moderna. Αναφέρουν μια σειρά 12 ασθενών με τέτοιες αντιδράσεις. Σε αυτήν την ομάδα, η έναρξη των συμπτωμάτων κυμάνθηκε από τέσσερις ημέρες μετά την πρώτη δόση έως και 11 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, με μια μέση έναρξη των συμπτωμάτων την 8η ημέρα. Οι περισσότεροι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με πάγο και αντιισταμινικά, αν και ορισμένοι χρειάστηκαν κορτικοστεροειδή και ένας υποβλήθηκε σε λανθασμένη θεραπεία με αντιβιοτικά.

“Η καθυστερημένη δερματική υπερευαισθησία πιθανώς να συγχέεται από κλινικούς γιατρούς και ασθενείς με λοίμωξη του δέρματος”, λέει η συν-συγγραφέας της δημοσίευσης δρ. Erica Shenoy, αναπληρώτρια επικεφαλής της Μονάδας Ελέγχου Μολύνσεων στο MGH. “Ωστόσο, αυτοί οι τύποι αντιδράσεων δεν είναι μολυσματικοί και επομένως δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά”, πρόσθεσε η ίδια.

Πότε υποχωρεί το εξάνθημα

Κατά μέσο όρο, τα συμπτώματα εξαφανίστηκαν μετά από σχεδόν μια εβδομάδα για την ομάδα των 12 που αναφέρονται στην δημοσίευση. Οι μισοί από τους ασθενείς συνέχισαν να αντιδρούν μετά τη δεύτερη δόση, συνήθως 48 ώρες μετά τον εμβολιασμό. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε αντίδραση στην 2η δόση που να ήταν πιο σοβαρή από την αντίδραση στην 1η δόση. Οι συγγραφείς λένε επίσης ότι δείγματα που ελήφθησαν από βιοψίες δέρματος επιβεβαίωσαν την υποψία τους για καθυστερημένη αλλεργική ανοσοαπόκριση που παρατηρείται συνήθως στις αντιδράσεις φαρμάκων.

“Για τους περισσότερους ανθρώπους που το βιώνουν, πιστεύουμε ότι συνδέεται με το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος που τίθεται σε λειτουργία”, λέει η δρ. Esther Freeman, διευθύντρια της Παγκόσμιας Δερματολογίας Υγείας στο MGH και συν-συγγραφέας της δημοσίευσης στο NEJM. “Συνολικά, αυτά τα δεδομένα είναι καθησυχαστικά και δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν το εμβόλιο της Moderna”.

