Μαϊάμι κτίριο: Βίντεο από τη στιγμή που καταρρέει η πολυκατοικία

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν σε μερική κατάρρευση δωδεκαώροφου συγκροτήματος κατοικιών βόρεια του Μαϊάμι Μπιτς νωρίς σήμερα, σύμφωνα με αξιωματούχους, με δυνάμεις της πυροσβεστικής και πολυάριθμα σωστικά συνεργεία να ψάχνουν σε τόνους χαλασμάτων. Δεκάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο και από γειτονικό ξενοδοχείο. Ωστόσο, οι αρχές δεν αποκλείουν να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.

According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9

— WSVN 7 News (@wsvn) June 24, 2021