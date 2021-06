Γεωργιάδης: Θετικά μέτρα τον Ιούλιο

«Ο λόγος που κάνουμε το εμβόλιο δεν είναι μόνο προσωπικός. Είναι και συλλογικός και κοινωνικός», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στη δήλωσή του περί ευχέρειας απόλυσης όποιου υπαλλήλου δεν έχει κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν λόγο και καμία πρόθεση να νομοθετήσει και να βάλει άρθρο σε κάποιο νόμο για απόλυση ανθρώπων που δεν εμβολιάστηκαν. Όμως στην υπάρχουσα νομοθεσία, στην κείμενη νομοθεσία, υπάρχει διάταξη για απόλυση υπαλλήλου που θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί είναι καλό στη ζωή να ξέρεις ότι έχεις και υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα».

«Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εάν δεν επιτύχουμε τη συλλογική ανοσία και έχουμε τέταρτο κύμα τον χειμώνα, η Ελλάδα θα καταστραφεί και είναι κρίμα να γίνει αυτό, ενώ βγαίνουμε από την κρίση και έχουμε μπροστά μας λαμπρά χρόνια για την οικονομία. Να αφήσουμε την Ελλάδα να καταστραφεί, οι επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν, οι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους… Να αφήσουμε αυτό να γίνει επειδή κάποιοι άνθρωποι έχουν μία άποψη, εμένα με ξεπερνά», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Το τείχος ανοσίας

Όπως ανέφερε ο υπουργός, «μας έχουν ενημερώσει οι επιστήμονες ότι, εάν δεν φθάσουμε το τείχος ανοσίας, ανεβάζουν τα όρια τώρα, και για αυτό πρέπει το 75-80% του πληθυσμού να εμβολιαστεί μέχρι τον χειμώνα, αλλιώς κινδυνεύουμε να μιλάμε πάλι τον χειμώνα για τα μέτρα που θα πάρουμε για τις κλειστές επιχειρήσεις», συμπληρώνοντας ότι «ο λόγος που κάνουμε το εμβόλιο δεν είναι μόνο προσωπικός. Είναι και εθνικός και συλλογικός και κοινωνικός. Το κάνουμε και για τον διπλανό μας και για να μείνει ανοιχτό το εστιατόριο της γειτονιάς και το μαγαζί με τα ρούχα. Πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους όλους να κάνουν το εμβόλιο». «Ο φόβος που αισθάνονται όλοι για το εμβόλιο είναι ανθρώπινος. Κι εγώ προσωπικά τον είχα, αφού βάζεις κάτι καινούριο στο σώμα σου. Αλλά το να μην κάνεις το εμβόλιο είναι αντικοινωνική συμπεριφορά», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο Ιούλιος μήνας με θετικά μέτρα

«Θα βγάλουμε Δελτίο Τύπου με τις περιφερειακές ενότητες που είναι ήδη στο 50%+1 ή είναι κοντά σε αυτό το επίπεδο (ενν.: του εμβολιασμού του πληθυσμού τους), για να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι (ενν.: να εμβολιαστούν)», αναφέροντας ότι «ακόμη και από τον Ιούλιο θα γίνουν πανηγύρια σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες», ενώ προσέθεσε ότι οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στα πανηγύρια έχουν υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα από το lockdown. Ακόμα ο υπουργός είπε ότι αυτήν την εβδομάδα θα γίνουν ανακοινώσεις και για τους παιδότοπους, μόλις τελειώσει η συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων.

Τα self test βοηθούν

Για τα self tests ανέφερε ότι αναμένονται αποφάσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων για το κατά πόσον θα παραμείνει υποχρέωση όσων έχουν εμβολιαστεί πλήρως η διενέργειά τους και η δήλωσή τους, λέγοντας πως εκτιμά ότι «το πολύ μέχρι την 1η Ιουλίου κάποιοι καινούριοι κανόνες θα έχουν θεσπιστεί». «Θέλω να ευχαριστήσω έναν προς έναν τους φαρμακοποιούς της χώρας για τη βοήθειά τους αυτόν τον μήνα με τα self tests, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό για τη διεκδίκηση κλαδικών αιτημάτων που υπήρχαν πριν από την πανδημία», ανέφερε σχετικά με τις αντιδράσεις φαρμακοποιών για τη διάθεση των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι στόχος είναι να συνεχιστεί η διάθεσή τους από τα φαρμακεία και κάλεσε τους φαρμακοποιούς «να επικρατήσει η λογική», αλλά προσέθεσε ότι «υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για τη διάθεσή τους», χωρίς πάντως επισήμως να αποκαλύψει αν τα self tests θα γίνονται από τα σούπερ μάρκετ, τα βενζινάδικα ή άλλες επιχειρήσεις.