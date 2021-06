Ολυμπιακός: Deal για Σεμέδο και Σα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του πορτογαλικού αθλητικού Τύπου, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στην χώρα της ιβηρικής ώστε να συζητήσει με τον ατζέντη Ζόρζε Μέντες, που εκπροσωπεί τους άσους του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα και Ρούμπεν Σεμέδο.

Οι δύο Πορτογάλοι παίκτες αποτελούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία των Πειραιωτών, με τον Σα να προορίζεται πάντως, όπως όλα δείχνουν, για αντικαταστάτης του Ρούι Πατρίτσιο στην Γουλβς, ενώ το όνομα του Σεμέδο έχει παίξει τόσο για την Πόρτο, όσο και για την Μπενφίκα.

Presidente do Olympiacos está no Porto para falar de Rúben Semedo e José Sá com Jorge Mendes, informa "TVI 24."

José Sá tem sido associado aos Wolves, enquanto Rúben Semedo aos lobos e ao FC Porto. pic.twitter.com/QBYWP7FJYw

