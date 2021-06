Self test – φαρμακεία: Σήμερα οι αποφάσεις για τη δωρεάν διάθεσή τους

Σήμερα Τρίτη 22 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Στην εν λόγω σύσκεψη αναμένεται να αποφασιστεί εάν θα συνεχιστεί η διάθεση των self test από τα φαρμακεία για ακόμη δύο με τρεις μήνες, όπως έχει ζητήσει το υπουργείο Υγείας. Πάντως, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι Αττικής και Αχαΐας εμφανίζονται ανυποχώρητοι και έχουν αποφασίσει να μην συνεχίσουν τη διάθεση. Στην περίπτωση που δεν αλλάξουν γνώμη κατά τη σημερινή συνεδρίαση, το υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει πως θα υπάρξουν εναλλακτικά κανάλια διανομής (σούπερ μάρκετ), ώστε να μην μείνουν ακάλυπτοι οι δικαιούχοι.

Για το θέμα των self tests ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζάμανης και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, κάλεσαν τον ΠΦΣ για συνέχιση της διάθεσης των δωρεάν self tests για τους μήνες 7ο και 8ο που αφορούν στις ομάδες των δικαιούχων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και των νέων 18-30 ετών, εξαιρουμένων όλων των πολιτών που έχουν ήδη εμβολιασθεί . Για την καλύτερη και ομαλότερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων αλλά και των φαρμακειών, ζητήθηκε από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο να καταβληθεί προσπάθεια να διατεθούν εφάπαξ 4 self tests σε κάθε δικαιούχο.

Λιγότεροι οι δικαιούχοι

Η Αριστοτέλους σχεδιάζει να συνεχίσει τη διάθεση και τους επόμενους μήνες για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό και οι νέοι 18-30 ετών, με εξαίρεση από τις ομάδες αυτές τα άτομα που είναι εμβολιασμένοι. “Είμαστε βέβαιοι ότι το σύνολο των φαρμακοποιών επιθυμεί να συνεχίσει να διαθέτει self-tests προς τους συμπολίτες μας, ανταποκρινόμενοι με αίσθημα ευθύνης στην ανάγκη πρόσβασης των συμπολιτών μας σε αυτού του είδους το διαγνωστικό έλεγχο και ότι η απόφαση θα είναι θετική” δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας στην ενημέρωση της Πέμπτης.

Στα σούπερ μάρκετ

“Δύο φαρμακευτικοί Σύλλογοι έχουν ανακοινώσει την απόφασή τους να μη συνεχίσουν τη διάθεση των self-tests προβάλλοντας είτε ανόητες δικαιολογίες, είτε ανυπόστατα επιστημονικά δεδομένα που πλήττουν την αξιοπιστία των τεστ και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Να θυμίσω στο σημείο αυτό, ότι τα self-tests πληρούν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και μελέτες έχουν καταδείξει την αξιοπιστία τους.Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να προφυλάξει τους συμπολίτες μας από τη διασπορά και τη μετάδοση του κορονοϊού. Και δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν δικαιούχο ακάλυπτο” συμπλήρωσε.

“Ανακοινώνουμε, λοιπόν, ότι για την περιοχή της Αχαΐας, όπου ο τοπικός φαρμακευτικός Σύλλογος έχει αποφασίσει την αναστολή διάθεσης self-test, η Κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει ως εναλλακτικό κανάλι τα σούπερ μάρκετ της περιοχής. Υπάρχει ήδη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, η εφοδιαστική αλυσίδα των self-tests μέσω των φαρμακαποθηκών θα συνεχίσει τον εφοδιασμό των όσων φαρμακείων στην Αχαΐα επιθυμούν να τα διαθέτουν”.