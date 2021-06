Ιράν εκλογές 2021: Ο υπερσυντηρητικός Ραϊσί κέρδισε με ποσοστό 61,95% τον πρώτο γύρο

Ο υπερσυντηρητικός Εμπραχίμ Ραϊσί κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στο Ιράν εξασφαλίζοντας 61,95% των ψήφων στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αμπντολφάζλ Ραχμανί Φαζλί, μία ημέρα μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 48,8%, διευκρίνισε ο υπουργός, ήτοι η χαμηλότερη προσέλευση στις κάλπες που έχει καταγραφεί σε μια εκλογική αναμέτρηση για τον προεδρικό θώκο, μετά την εγκαθίδρυση της ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979. Η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε σήμερα την εκλογή στη προεδρία του Ιράν του υπερσυντηρητικού Εμπραχίμ Ραϊσί, λέγοντας πως θα έπρεπε να βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και «βίαιη καταστολή» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Voting is not only our right, It is our power… ❤️🇮🇷💔🇮🇷 #IranElection2021 pic.twitter.com/44Oua0UJ6Z

«Το γεγονός ότι ο Εμπραχίμ Ραϊσί ανέλαβε την προεδρία αντί να βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, φόνο, βίαιες εξαφανίσεις και βασανιστήρια, αποτελεί μια ζοφερή υπενθύμιση ότι η ατιμωρησία βασιλεύει στο Ιράν», κατηγόρησε η Αμνηστία σε ένα δελτίο τύπου.

Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εδρεύει στο Λονδίνο, κατηγόρησε, επίσης, τον Ραϊσί ότι υπήρξε μέλος μιας «Επιτροπής θανάτου», που ευθύνεται, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, για βίαιες εξαφανίσεις και εξωδικαστικές εκτελέσεις, κρυφά, χιλιάδων αντιφρονούντων κρατουμένων, όταν διετέλεσε αναπληρωτής εισαγγελέας του επαναστατικού δικαστηρίου της Τεχεράνης το 1998.

Voting is the only way to ensure that our values and priorities are represented in the halls of power… Vote For Ethics… ❤️ Vote For Hope… ❤️ #IRAN #IranElection2021 pic.twitter.com/5BpYl1eYsQ

Ερωτηθείς το 2018 και το 2020 σχετικά με αυτές τις εκτελέσεις, ο Ραϊσί αρνήθηκε πως έπαιξε τον παραμικρό ρόλο, όμως απέτινε «φόρο τιμής» στη «διαταγή», που είχε δώσει σύμφωνα με τον ίδιο ο αγιατολάχ Χομεϊνί, ιδρυτής της ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, να προχωρήσουν σε αυτήν την κάθαρση. Σύμφωνα με την Αμνηστία, «η τύχη των θυμάτων και η τοποθεσία όπου βρίσκονται τα πτώματα αποκρύπτονται συστηματικά έως σήμερα από τις ιρανικές αρχές, κάτι που ισοδυναμεί (επίσης) με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

BREAKING: A brave elderly Iranian lady stood firm when surrounded by a gang of angry anti-Iran royalists and communists when trying to vote at the Consulate.

The western-backed Shah and his supporters clearly don't want a democratic #Iran.

#IranElection2021 #Iran #London pic.twitter.com/PQJlHhvZGd

