Κατερινόπουλος – Γλυκά Νερά: «Κάτι άλλο κρύβεται πίσω από τη δολοφονία της Καρολάιν»

Ο Αθανάσιος Κατερινόπουλος, ταξίαρχος εν αποστρατεία κι ένας από τους λίγους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή «φωτογράφισε» τον πιλότο για τη δολοφονία στα Γλυκά Νερά, τώρα έρχεται να δημιουργήσει νέα ερωτήματα, καθώς δήλωσε πως τα κίνητρα που υπάρχουν πίσω από τη δολοφονία της Καρολάιν είναι άλλα και σχετίζονται με κάποιες «σκοτεινές» δραστηριότητες του πιλότου! Συγκεκριμένα σχολιάζοντας την ομολογία του 33χρονου πιλότου, ο κ. Κατερινόπουλος υποψιάζεται ότι ο Αναγνωστόπουλος δεν έχει πει όλη την αλήθεια. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εκπομπή LiveNews, ο ανακριτής θα έχει μπροστά του αρκετή δουλειά, καθώς πρόκειται για ένα έγκλημα που έχει «ουρά» και δεν οφείλεται σε ψυχικό βρασμό ή ζηλοτυπία.

«Δεν σκοτώνει ένας άνθρωπος για τους λόγους που προβάλει ο ίδιος και με αυτόν τον τρόπο. Κάτι άλλο κρύβεται πίσω, ίσως η Καρολάιν να ήξερε κάτι που δεν θα έπρεπε να γνωρίζει, που να έχει σχέση με δραστηριότητες δικές του και να αποτελεί το λόγο που ήθελε να χωρίσουν» δήλωσε ο κ. Κατερινόπουλος και εστίασε στα χρήματα που είχε πει ότι είχε στο σπίτι του ο πιλότος για να αγοράσει ένα οικόπεδο. «Ναι μεν ήθελαν να χωρίσουν, αλλά είχαν στο σπίτι πολλές χιλιάδες ευρώ. Ο ίδιος είχε πει ότι είχαν αγοράσει ένα οικόπεδο. Τα χρήματα τα είχε στο χέρι μετρητά; Η τράπεζα δίνει μόνο επιταγές. Μήπως τα χρήματα προέρχονται από άλλες δραστηριότητες; Και τι έγιναν αυτά τα χρήματα;» είναι κάποια από τα ερωτήματα που έθεσε ο ταξίαρχος εν αποστρατεία της ΕΛ.ΑΣ.

Με αυτά που έλεγε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη άφηνε ξεκάθαρα υπόνοιες οτι το όλο σκηνικό είχε γίνει εντελώς διαφορετικά από ότι παρουσιαζόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, όμως τις τελευταίες εβδομάδες απουσίαζε από το πάνελ… Τώρα που η υπόθεση της δολοφονίας εξιχνιάστηκε, εμφανίστηκε ξανά, μόνο που άφησε εκ νέου υπόνοιες πως κρύβεται και κάτι άλλο από πίσω. Η παρουσία του και μόνο όμως, ήταν αρκετή προκειμένου να αποθεωθεί στα social media και το όνομά του να είναι μέχρι σήμερα το πρωί, νούμερο ένα trend στο Twitter.

Καταλάβατε γιατί δεν κάνει την εκπομπή ο Κατερινοπουλος? Θα τα ξεφουρνιζε όλα σε 10 λεπτά, θα έκανε και την ανάλυση και θα τελείωνε η εκπομπή. #fosstotunel

