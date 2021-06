Ερντογάν – Γενοκτονία Αρμενίων: Σφοδρές αντιδράσεις στην Τουρκία μετά τη συνάντηση με Μπάιντεν

Τις σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην Τουρκία προκάλεσε το γεγονός ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέφυγε στη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν να θίξει το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωνε πριν το κρίσιμο ραντεβού με τον Αμερικανό ομόλογό του ότι θα θέσει το θέμα, αλλά προκάλεσε κατάπληξη αρχικά και έντονες αντιδράσεις στη συνέχεια, όταν απαντώντας σε ερωτήσεις μετά τη λήξη του τετ-α-τετ δήλωσε «Δόξα τω Θεώ, δεν έφτασε στην ατζέντα». «Μετά την επιστολή “Μην είσαι χαζός” του Τραμπ, ζήσαμε μία ακόμη απογοήτευση. Είναι ανικανότητα να δηλώνεις για τα γεγονότα του 1915 “Δόξα τω Θεώ δεν ήρθε καθόλου στην ατζέντα”», σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός του Ερντογάν και νυν πρόεδρος του κόμματος DEVA, Αχμέτ Νταβούτογλου «Το θέμα αυτό έπρεπε να τεθεί και έπρεπε να δοθεί η απαραίτητη απάντηση στον Μπάιντεν».

