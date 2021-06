Σελένα Γκομέζ κατά Τζόνσον: Η έντονη κριτική της για τα εμβόλια

Ιδαίτερα έντονη κριτική άσκησε η Σελίνα Γκομέζ στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον αναφορικά με τη δέσμευσή του για το πλεόνασμα εμβολίων κατά της Covid-19. Πιο συγκεκριμένα, η πασίγνωστη τραγουδίστρια και ηθοποιός επέκρινε μέσω Twitter, τον Τζόνσον για την αναγγελία του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα δωρίσει πέντε εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά του νέου κοροναϊού που περισσεύουν, έως τον Σεπτέμβριο. Την Πέμπτη 10 Ιουνίου, ο Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αρχίσει να μοιράζει εμβόλια σε φτωχότερες χώρες τις επόμενες εβδομάδες. Πέντε εκατομμύρια δόσεις θα διατεθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ άλλα 25 εκατομμύρια θα δοθούν δωρεάν μέχρι το τέλος του έτους.

«Υποσχεθήκατε ότι η Βρετανία θα δωρίσει όλο τα πλεόνασμα εμβολίων» θυμίζει στον πρωθυπουργό. «Μπόρις Τζόνσον, πέντε εκατομμύρια δόσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο είναι πολύ αργά» έγραψε η Σελίνα Γκόμεζ στο Twitter, προσθέτοντας σε ετικέτα τον λογαριασμό του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. «Ως αποτέλεσμα της επιτυχίας του προγράμματος εμβολιασμού του Ηνωμένου Βασιλείου, είμαστε πλέον σε θέση να μοιραστούμε μερικές από τις δόσεις μας που αποτελούν πλεόνασμα με εκείνους που τις χρειάζονται» ανέφερε ο Μπόρις Τζόνσον σε δήλωσή του πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στην Κορνουάλη. «Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε ένα τεράστιο βήμα προς την κατεύθυνση της νίκης κατά της πανδημίας» υπογράμμισε όπως μεταδίδει σχετικά το ΑΠΕ.

.@BorisJohnson, 5million doses by September is too little too late. You promised Britain would donate ALL its surplus vaccines. Ahead of the #G7 Summit in Cornwall, call on the PM to help meet 1B doses @glblctzn: https://t.co/BP6qmSoC6N

— Selena Gomez (@selenagomez) June 11, 2021