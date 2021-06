Ρότζερ Γουότερς – Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Το άγριο “όχι” σε διαφήμιση στο Instagram

Αρνητική ήταν η απάντηση του Ρότζερ Γουότερς, ιδρυτικού μέλους των Pink Floyd, προς τον επικεφαλής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, όταν ερωτήθηκε εάν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε βίντεο, ο Ρότζερ Γουότερς, ο οποίος μιλά σε εκδήλωση για τα δικαιώματα του Τζουλιάν Ασάνζ, αποκαλύπτει πως είχε λάβει αίτημα για την αξιοποίηση του «Another Brick in the Wall, Part 2» σε διαφήμιση του Instagram. Η απάντησή του, ωστόσο, όπως ο ίδιος λέει, παρά το γεγονός πως η προσφορά αφορούσε σε «ένα τεράστιο χρηματικό ποσό», ήταν αρνητική. «Και η απάντηση είναι ‘Άντε γ@#ου αποκλείεται’» ακούγεται χαρακτηριστικά να λέει ο Γουότερς.

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo

— La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021