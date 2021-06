Μητσοτάκης – Ερντογάν Βρυξέλλες: Συνάντηση σε θετικό κλίμα – Συμφωνία για ηρεμία στο Αιγαίο

Την αυλαία μιας πιο ήρεμης περιόδου, χωρίς τις ακραίες εντάσεις που προκαλεί μόνιμα η γειτονική Τουρκία, άνοιξε η συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις Βρυξέλες. Δεκαοκτώ μήνες μετά το τελευταίο τετ α τετ και με τις σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί, όλα δείχνουν ότι περνάμε σε μια πιο ήρεμη φάση στις σχέσεις των δύο χωρών. «Συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ… Αν και παραμένουν οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών μας, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γείτονες και η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι προς όφελος όλων. Συνεπώς, ο διάλογος είναι πάντα σημαντικός», ήταν το πρωθυπουργικό μήνυμα αμέσως μετά την πενηντάλεπτη συνάντηση που «έσπασε» τον πάγο με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Ο «πάγος» ο οποίος ήταν εμφανής στις άνευρες κινήσεις μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες και τους φωτογραφικούς φακούς, καθώς επίσης την απουσία ακόμη και της αγκωναψίας, του χαιρετισμού δηλαδή που έχει καθιερωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το μορατόριουμ στην ένταση για το καλοκαίρι θεωρείται ότι μπορεί να μαρκαριστεί στον ελληνικό κατάλογο των επιτευχθέντων στόχων.

Βάση της θετικής καταμέτρησης αποτελεί τόσο η τουρκική στάση πίσω από τις κλειστές πόρτες, όσο και η δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του Ταγίπ Ερντογάν. «Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του πρωθυπουργού Μητσοτάκη ότι πρέπει στο Αιγαίο και σε άλλες περιοχές να κυριαρχήσει η ειρήνη και να αποφευχθεί κάθε ένταση», είπε ο Τούρκος πρόεδρος ο οποίος διατύπωσε την πεποίθησή του, ότι το 2021 θα είναι μια ήσυχη χρονιά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Αν και οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες μας παραμένουν, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γείτονες και η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι προς όφελος όλων. Ο διάλογος, συνεπώς, είναι πάντοτε σημαντικός», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός, λίγες ώρες μετά το τέλος της συνάντησης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «σε καλό κλίμα και υπήρξε μία συμφωνία αμοιβαίας κατανόησης ότι η ένταση του 2020 δεν μπορεί να επαναληφθεί, ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει μία προσπάθεια να αποφευχθούν οι προκλήσεις, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις». Η χθεσινή συνάντηση δεν αρκεί για να λυθούν οι διαφορές που υπάρχουν και απαιτείται η Άγκυρα να αφήσει πίσω πρακτικές που το περασμένο καλοκαίρι οδήγησαν τις δύο χώρες στα πρόθυρα ενός θερμού επεισοδίου. Συνεργάτες του πρωθυπουργού διευκρίνιζαν ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές σε μία σειρά ζητημάτων με κυριότερο αυτό της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όμως αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και στο πλαίσιο συζητήσεων, όπως οι διερευνητικές επαφές, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και οι πολιτικές διαβουλεύσεις, ως το πλαίσιο συνεννόησης, που μπορεί να οδηγήσει στην εκτόνωση της έντασης».

