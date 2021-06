Δεκαετές ομόλογο Ελλάδα: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στα αποτελέσματα της επανέκδοσης δεκαετούς ομολόγου, ωρίμανσης Ιουνίου 2031, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία έδωσαν οι αγορές, καθώς υψηλή προσφορά -που έφθασε τα 26 δισ. ευρώ- εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της επανέκδοσης του 10ετούς ομολόγου που είχε εκδοθεί στις αρχές του έτους (27/1/2021).

«Άλλο ένα σημάδι εμπιστοσύνης στην ελληνική ανάκαμψη και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές μας. Σήμερα, εκδώσαμε ένα 10ετές ομόλογο με απόδοση σχεδόν 0.9%. Η χώρα δανείζεται με ιστορικό χαμηλό επιτόκιο», έγραψε ο πρωθυπουργός στον λογαριασμό του στο Twitter. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο Mid Swap +90 μονάδες βάσης, δηλαδή περί το 1%, για να υποχωρήσει τελικά στο Mid Swap +82 μονάδες βάσης, δηλαδή περί το 0,92%, λόγω της μεγάλης ζήτησης.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η BNP Paribas, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η ΗSBC, η JP Morgan και η Nomura. Μέχρι στιγμής, από την αρχή του έτους το Ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές 8,5 δισ. ευρώ (3,5 δισ. με 10ετή ομόλογα, άλλα 2,5 δισ. με 5ετή και 2,5 δισ. ευρώ με 30ετή).

Another sign of confidence in the Greek recovery and our long-term prospects. Today we issued a 10-year bond with a yield of approximately 0.9%. The country is borrowing at record low interest rates.

