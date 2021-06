Μπάρτζης – Μαλέσκου Twitter: Ένταση στο Love it, “τρελάθηκαν” οι χρήστες

Ο Νίκος Μπάρτζης βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή Love It και όπως και ο James Καφετζής εξέφρασε on air τα παράπονά του στους συνεργάτες της Ιωάννας Μαλέσκου. Ο πρώην παίκτης του Survivor όταν άρχισαν να μιλούν για τη στιγμή που ψήφισε την Χριστίνα Κεφαλά μέσα στο ριάλιτι, δεν δίστασε να «καρφώσει» τον συνεργάτη της παρουσιάστριας Βασίλη Γρηγορόπουλο και να ξεκινήσει νέο επεισόδιο στον αέρα του Love It. «Γενικά από την αρχή του παιχνιδιού και όταν ψήφισα την Χριστίνα είχα κάποιες αξίες, όταν τραυματιζόμασταν ξέραμε ότι δύσκολα θα επουλωθεί.

Βέβαια ο κύριος από εδώ (ο Βασίλης Γρηγορόπουλος) είχε πει ότι το έκανα επίτηδες. Είχατε πει ότι έκανα κάποια πράγματα επίτηδες, πόσο μάλλον να χτυπήσω. Όπως με έκρινες μπορώ να κρίνω και εσένα σαν τηλεθεατής. Όταν ένας άνθρωπος λέει… Είσαι σίγουρος ότι το είχες πει;» ανέφερε αρχικά ο Νίκος και στη συνέχεια έβαλε το ηχητικό απόσπασμα με τον Βασίλη να μιλάει αρνητικά για εκείνον.

Οι εκφράσεις του Νίκου όταν δείχνει τον σακη και την Μαριαλένα να μιλάνε ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΟΟΟ , πραγματικά μας αντιπροσωπεύει #survivorGR #loveit #jameskafetzis — Dionysiakal (@diosiaaaaa) June 9, 2021

ΠΑΜΕ ΡΕ ΝΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ 🔥🔥👏👏👏👏 #nikosbarzis — Dark king (@Darkkin75037324) June 9, 2021

«Δεν θα απαντήσω για τη δουλειά μου, εκείνοι ως παίκτες ριάλιτι υπέγραψαν και συμφώνησαν να δώσουν κάθε δευτερόλεπτο της ζωής τους στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Εγώ κλείνομαι από τον ΣΚΑΪ να σχολιάσω… Μας βγήκαν πολύ εύθικτοι οι παίκτες του Survivor και θίγονται με τα σχόλια της εκπομπής. Ήρθες οργανωμένος εδώ θα λάβεις και την απάντηση μου. Σας φαίνεται περίεργο που σχολιάζουμε;» απάντησε ο δημοσιογράφος. «Δεν μου φαίνεται περίεργο που σχολιάζεις, έχεις μια άποψη. Στην ουσία πας να με βγάλεις κακό άνθρωπο χωρίς να με ξέρεις καν. Με κρίνεις μέσα από το παιχνίδι. Μάλλον δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου και με κρίνεις λάθος» τόνισε ο Νίκος Μπάρτζης.

Βασιλάκη έχεις δικαίωμα να σχολιάζεις μια εκπομπή

Όχι να συκοφαντείς τους παίχτες και να τους κατηγορείς για εγκληματικές ενέργειες, όπως ο ηθελημένης τραυματισμό ενός παίχτη

Όχι να ζητάς να λογοδοτήσει το κοινό, επειδή ψήφισε δύο παίχτες

Βλάκα!!#nikosbartzis #survivorGR #loveit pic.twitter.com/yqLLTQUwbw — Prohn karagkiozena (@r_prohn) June 9, 2021

Ενώ σου λέγανε ψέματα, ξεβράκωσες το πάνελ βγάζοντας το απόσπασμα σε λάιβ σύνδεση και εξαιτίας σου παραλίγο να τσακωθεί η Μαλέσκου με τον Βασιλάκη! ΕΙΣΑΙ ΘΕΟΣ ΡΕ ΝΙΚΟΛΑΡΑ! 🤣🤣🤣#NikosBartzis #JamesKafetzis #loveit pic.twitter.com/BRDpQ0b9uI — Μετουσιωση (@Mtsiosis) June 9, 2021

Αυτός ο "ΣΑΝΙΚΟΣ" #nikosbarzis την έκανε να βγάλει μέχρι και το μικρόφωνο από το αυτί της #loveit ! Είναι λίγοι όλοι αυτοί για σένα Νικόλα μου! Συγχαρητήρια! — helcotic (@HCotic) June 9, 2021

Το απόλυτο ξεβράκωμα στο εμμονικο πάνελ, το οποίο μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν ζητάει ουτε συγγνώμη. Ξεφτίλες. ΝΙΚΟ ΔΩΣΕ ΠΟΝΟ ΜΥΣΤΗ ΜΟΥ #survivorGR #loveit #nikosbarzis @NikosBartzis pic.twitter.com/sv5bEubvYE — • ismini • (@isminiHoran) June 9, 2021

"Βέβαια ο κύριος είχε πει οτι εγώ προκάλεσα επίτηδες τον τραυματισμό της Χριστίνας." Είδωλο 👏🏼👏🏼 #nikosbartzis #loveit pic.twitter.com/YBTzDiVaGU — It iz what it iz (@_justmyusername) June 9, 2021

"Ο κύριος είπε οτι χτύπησα τη Χριστίνα επίτηδες" "Δεν ειπα αυτό" *ο Νίκος παίζει το βίντεο* ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΕΙΔΩΛΟ ΕΙΣΑΙ ΡΕ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ #survivorGR #nikosbartzis @NikosBartzis #loveit pic.twitter.com/L7BzO5T9zR — • ismini • (@isminiHoran) June 9, 2021

«Θέλω να μπω στη συζήτηση όχι ως παρουσιάστρια αλλά ως άνθρωπος, ως τηλεθεάτρια. Αντιλαμβάνομαι ότι έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που γνώρισα τηλεοπτικά, όπως και αν σε γνώρισα προσωπικά έχω σχηματίσει μια εικόνα. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Έχουμε πει πολλές φορές ότι βλέπουμε κάθε φορά το επεισόδιο της κάθε ημέρας και σχολιάζουμε συγκεκριμένα περιστατικά. Δεν βγάζουμε αποκυήματα της φαντασίας μας. Σέβομαι ότι ο καθένας έχει διαφορετική γνώμη. Προσωπικά πολλές φορές έχω διαφωνήσει έντονα με τον Βασίλη και είπα την άποψή μου ως Ιωάννα.

Είναι σεβαστό ο άνθρωπος να βλέπει διαφορετικά πράγματα. Σαν εκπομπή δεν έχουμε εμπάθεια. Μπορεί να φαίνεται ακραίο κάτι που σχολιάζει ο Βασίλης, εδώ δεν είμαστε δικαστήριο. Σαν εκπομπή δεν είχαμε κάτι εναντίον μαζί σου. Δεν επιθυμούμε να έχουμε εμπάθεια μαζί σου» απάντησε η Ιωάννα Μαλέσκου.