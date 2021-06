Υποχρεωτικός εμβολιασμός – κορονοϊός: Ποιο είναι το σχέδιο, ποια θα είναι τα προνόμια

Και με τη.. βούλα ανοίγει πλέον στη χώρα η δύσκολη συζήτηση για προνόμια σε όσους έχουν εμβολιαστεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα θεσπιστούν διευκολύνσεις –ο ίδιος είπε ότι προτιμά αυτόν τον όρο- για όσους ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό. Σε παρέμβασή του στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security» αναφέρθηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα δίνοντας τον τόνο για τις δραστηριότητες στις οποίες οι εμβολιασμένοι θα αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση.

«Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν πολλά εστιατόρια που θα μας πουν και θα τους δώσουμε το δικαίωμα να το κάνουν, ότι δέχονται μόνο εμβολιασμένους πελάτες. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι αν δεν είναι εμβολιασμένοι, ειδικά οι νέοι, δεν έχουν τα ίδια επίπεδα ελευθερίας όπως άλλοι εμβολιασμένοι πολίτες της ίδιας ηλικίας».

Ο κ. Μητσοτάκης με την αναφορά αυτή θέλησε να δώσει και ένα μήνυμα προς τους νέους να συμμετάσχουν μαζικά στην διαδικασία εμβολιασμού, ειδικά από την στιγμή που θα είναι διαθέσιμα όλα τα εμβόλια. Πέρα από την πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους εστιατορίων, καφέ και μπαρ οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πολιτιστικά γεγονότα, όπως συναυλίες, θέατρα και σινεμά, καθώς και στα γήπεδα από την νέα αγωνιστική περίοδο. Η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση αμέσως μόλις ανοίξει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια και για τις ηλικίες 18 έως 24, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στο μήνα.

‘Πρεμιέρα’ το φθινόπωρο

Οι διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους θα τεθούν σε εφαρμογή από το φθινόπωρο, εποχή κατά την οποία πολλές δραστηριότητες θα αρχίσουν να μεταφέρονται σε εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα θα θεσπιστεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών και των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όπως ανακοίνωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης και είναι ερωτηματικό αν από την συζήτηση θα προκύψει ανάλογη υποχρέωση και για άλλες κατηγορίες όπως οι εκπαιδευτικοί.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει βαρύτητα η χθεσινή παρέμβαση της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία τάχθηκε υπέρ της συνταγματικότητας παρόμοιων παρεμβάσεων. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου τόνισε ότι «το Σύνταγμα κατά κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου και την υγεία του. Άρα το όριο της ελευθερίας των επιλογών μας, είναι ο διπλανός μας. Είναι ο άλλος. Επομένως είναι πολύ εσφαλμένη αυτή η αντιμετώπιση και δεν νομίζω ότι υποστηρίζεται σοβαρά από συνταγματολόγους». Η παρέμβαση της κας Σακελλαροπούλου έχει μια επιπλέον αξία ως πρώην προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του δικαστηρίου που κρίνει την συνταγματικότητα των νόμων.

Οι πρώτες επαγγελματικές ομάδες

Η “καμπάνα” της υποχρεωτικότητας εκτός από τους υγειονομικούς χτυπάει και για τους εργαζόμενους στις μονάδες φροντίδας ηλικίας εργαζομένων, αλλά και για άλλες κρίσιμες υπηρεσίες του δημοσίου. Μάλιστα, αρμόδιες πηγές δεν απέκλειαν την εκδήλωση και άλλων περιπτώσεων, όπως της ΕΜΑΚ. Ειδικά για την κατηγορία του δυναμικού στις ΜΦΗ, έχουν ήδη δημιουργηθεί οι σχετικές γέφυρες προκειμένου να προχωρήσει ανεμπόδιστα η εφαρμογή του εμβολιαστικού προγράμματος. Οι ελευθερίες που θα απολαύουν όσοι βρίσκονται στο κλαμπ των εμβολιασμένων θα αφορούν συνολικά την ανεμπόδιστη πρόσβασή τους στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών.

Κατά την ίδια ανάλυση αυτές οι διευκολύνσεις, και η συζήτηση γύρω από αυτές. θα λειτουργήσει ως κίνητρο για όσους ακόμη ανήκουν στις τάξεις των σκεπτικιστών. Επιπλέον, οι ίδιες πηγές διαβλέπουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία να δίνεται ώθηση στη μειωμένη δυναμική των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες, προς τις οποίες η κυβέρνηση έχει στραμμένη την προσοχή της.