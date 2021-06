Προνόμια εμβολιασμένων – κλειστοί χώροι: Ελεύθερη η είσοδος, έρχεται νομοθετική ρύθμιση

Με το βλέμμα στο φθινόπωρο η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα δεδομένα για την εξέλιξη της εμβολιαστικής διαδικασίας των πολιτών αλλά και τις διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους, με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό να είναι ψηλά στην ατζέντα. Το θέμα το έθεσε ξεκάθαρα ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην ομιλία του στη Βουλή, αλλά και στο ψηφιακό συνέδριο για την «Ασφάλεια της υγείας μετά την πανδημία», στο οποίο μετείχε και ο Πρόεδρος της Moderna.

Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα θεσπιστούν διευκολύνσεις για όσους ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό και το πλάνο φαίνεται πως θα στηριχθεί στο πλαίσιο ελεύθερη πρόσβαση σε κλειστούς χώρους και χωρίς μάσκα για τους εμβολιασμένους. Μάλιστα το επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική του εμφάνιση στην ΕΡΤ ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης καθώς υποστήριξε μεταξύ άλλων πως «τον χειμώνα οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, οι ανεμβολίαστοι όχι».

Οι διευκολύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση για τους εμβολιασμένους

Πέρα από την πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους εστιατορίων, καφέ και μπαρ, οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πολιτιστικά γεγονότα, όπως συναυλίες, θέατρα και σινεμά, καθώς και στα γήπεδα από την νέα αγωνιστική περίοδο. Το στίγμα των διευκολύνσεων έδωσε ο πρωθυπουργός σε παρέμβασή του στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security» και αναφέρθηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα δίνοντας τον τόνο για τις δραστηριότητες στις οποίες οι εμβολιασμένοι θα αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση. «Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν πολλά εστιατόρια που θα μας πουν και θα τους δώσουμε το δικαίωμα να το κάνουν, ότι δέχονται μόνο εμβολιασμένους πελάτες. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι αν δεν είναι εμβολιασμένοι, ειδικά οι νέοι, δεν έχουν τα ίδια επίπεδα ελευθερίας όπως άλλοι εμβολιασμένοι πολίτες της ίδιας ηλικίας».

Βορίδης: Yποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών “η ποινή” για εργαζόμενους που δεν εμβολιάζονται

Οι διευκολύνσεις λοιπόν που βρίσκονται στη λίστα της κυβέρνησης είναι:

Από τα τέλη Ιουνίου, όσοι έχουν εμβολιαστεί δεν θα έχουν την υποχρέωση να κάνουν self test όπου απαιτείται για την είσοδό τους (εργασία, εκπαίδευση, πλοία κ.α.).

Δεν θα απαιτείται ούτε το μοριακό τεστ (PCR) εφόσον έρθουν σε επαφή με θετικό κρούσμα και δεν θα έχουν την υποχρέωση καραντίνας εφόσον δεν έχουν συμπτώματα.

Τέλος και η μάσκα για τους πλήρως εμβολιασμένους.

Από το φθινόπωρο ο εμβολιασμός θα είναι το «διαβατήριο» για ελεύθερη είσοδο σε κλειστούς χώρους, όπως για παράδειγμα σε εστιατόρια, μπαρ, μουσεία, θέατρα, σινεμά κλπ.

«Ουδείς το φθινόπωρο θα μπορεί να απαγορεύσει, π.χ. σε έναν επιχειρηματία της εστίασης, να πει ότι δέχεται στο μαγαζί του μόνο εμβολιασμένους συμπολίτες μας. Προτιμώ πάντως το σωστό να πηγάζει από την ίδια την κοινωνία, παρά να επιβάλλεται σε αυτήν» δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες ο χρονικός ορίζοντας για τις διευκολύνσεις στους εμβολιασμένους σχετίζεται με το άνοιγμα της πλατφόρμας των εμβολίων για τις ηλικίες 18-24 ετών. Τότε αναμένεται η κυβέρνηση να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Χρονικά υπολογίζεται ακόμα και μέσα στον Ιούνιο, ωστόσο οι διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το φθινόπωρο, εποχή κατά την οποία πολλές δραστηριότητες θα αρχίσουν να μεταφέρονται σε εσωτερικούς χώρους. Οδηγός για την κυβερνητική πρόταση και την σχετική συζήτηση θα είναι και η γνωμοδότηση της επιτροπής Βιοηθικής, την οποία έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός.

Για ποιους θα γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός

Εκτός όμως από τις διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους η κυβέρνηση θέλει να θωρακίσει μέσω του υποχρεωτικού εμβολιασμού το σύστημα Υγείας. Εξάλλου οι προθέσεις του πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρες μετά και την αναφορά του στην Ολομέλεια της Βουλής. «Σε λίγο, την πειθώ την οποία μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιήσει η Πολιτεία θα τη διαδεχθεί και η επίσημη θέση για το ζήτημα υποχρεωτικού εμβολιασμού υγειονομικών και εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Η κυβέρνηση θα αποφασίσει με ευαισθησία και σαφή προτεραιότητα στη δημόσια υγεία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Το ερώτημα ωστόσο που παραμένει αναπάντητο είναι αν από την συζήτηση θα προκύψει ανάλογη υποχρέωση και για άλλες κατηγορίες, όπως αυτή των εκπαιδευτικών και της εστίασης.

Γεωργιάδης: Τον χειμώνα οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους

Για το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε ομάδες πληθυσμού μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. «Χθες ήρθε στο γραφείο μου ένας μεγάλος ξενοδόχος και μου έθεσε το ζήτημα ότι ένα μικρό κομμάτι του προσωπικού δεν θέλει να εμβολιαστεί. Καταλήξαμε ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τους εργαζομένους ότι για την ασφάλεια της επιχείρησης θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι και όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, θα πρέπει να αναλάβει και τις συνέπειες της αποφάσεως του. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να κινδυνεύει να κλείσει επειδή ένας υπάλληλος θέλει να ασκήσει το, δήθεν δικαίωμά του, να μην εμβολιαστεί. Στην υπάρχουσα εργασιακή νομοθεσία μια επιχείρηση μπορεί να απολύσει έναν υπάλληλο εάν ο εργαζόμενος θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση».

Αναφορικά με τη συζήτηση για τις διευκολύνσεις που μπορούν να έχουν οι εμβολιασμένοι ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων δήλωσε: «Η κουβέντα για τα λεγόμενα προνόμια των εμβολιασμένων, που δεν είναι προνόμια αλλά περισσότερο βαθμοί ελευθερίας των εμβολιασμένων σε σχέση με τους ανεμβολίαστους θα ξεκινήσει όταν θα έχουμε πλέον δώσει στο σύνολο των κατοίκων της Ελλάδας την ευκαιρία του εμβολιασμού. Όταν πια θα είναι δεδομένο ότι κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί όχι γιατί δεν θέλει αλλά γιατί δεν μπόρεσε. Νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά. Αρχές Ιουλίου θα έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Τον χειμώνα που θα έρθει οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, οι ανεμβολίαστοι προφανές δεν θα μπορούν να μπουν», είπε σε άλλο σημείο.