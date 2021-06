Μπόρις Τζόνσον – σύντροφος: Νέα πυρά από πρώην ερωμένη του

Τεράστιο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο γάμος του Μπόρις Τζόνσον με την Κάρι Σίμοντς την προηγούμενη εβδομάδα, που σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τα βρετανικά ΜΜΕ, τους χρήστες των social media, τους φίλους αλλά και τους εχθρούς του ζευγαριού. Δύο από τις πρώην συντρόφους του Βρετανού Πρωθυπουργού – λάτρη του γυναικείου φίλου, Πετρονέλα Γουάιατ (ερωμένη του από το 2000 έως το 2004) και η Μαρίνα Γουίλερ (σύζυγός του επί 25 χρόνια) τοποθετήθηκαν τις προηγούμενες μέρες, καθεμία με τον δικό της τρόπο, αναφορικά με την προσωπική ζωή του πρώην αγαπημένου τους.

Η θυελλώδης ερωτική ζωή, γεμάτη με πάθη και απιστίες, φαίνεται να μην έχει αφήσει και πολύ θετικές αναμνήσεις στην 53χρονη Πετρονέλα Γουάιατ, με την οποία διατηρούσε ερωτικό δεσμό όταν εργάζονταν και οι δυο στην εφημερίδα The Spectator. Η Σάρλοτ Γκρίφιθς, αρθρογράφος στην Daily Mail, έφερε σρο φως τα αιχμηρά σχόλια της που έκανε στην ίδια η πρώην ερωμένη του εκκεντρικού πολιτικού. «Εύχομαι καλή τύχη στην Κάρι, επειδή εγώ δεν θα παντρευόμουν τον Μπόρις ούτε με σφαίρες. Φτηνά τη γλίτωσα!».

Τα σχόλια ακόμη και προς τη νέα σύζυγο του Βρετανού, Κάρι πρωθυπουργού δεν έλειψαν από το “ξέσπασμα” της Γουάιατ. Η 53χρονη σχολίασε την απόφαση του ζευγαριού για τον “κρυφό” γάμο τους, λέγοντας με νόημα: «Δεν ξέρω γιατί μπήκαν σε τόσο κόπο. Η Κάρι δεν είναι δα και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ!». Ακόμη, το νυφικό που επέλεξε η Σίμοντς δεν της… γέμισε το μάτι. Δεν είναι σίγουρο ωστόσο αν εκείνο που την«χάλασε» ήταν το φόρεμα, ή το λουλουδένιο στεφάνι: «Ήταν ανάγκη να ντυθεί σαν ανθρώπινη θυσία; Είναι παράξενο να νοικιάζεις νυφικό για την ημέρα του γάμου σου. Δεν είναι πως δεν της φτάνουν τα χρήματα!»

Να υπενθυμίσουμε, ότι το νυφικό της Κάρι Σίμοντς στον γάμο της αποτελεί δημιουργία του Έλληνα σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλλου. Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, η σύντροφος του Μπόρις Τζόνσον επέλεξε να νοικιάσει το νυφικό έναντι 45 λιρών, αντί να το αγοράσει. Η τιμή του εντυπωσιακού φορέματος με το παραδοσιακό στιλ ήταν 2.870 λίρες.

«Η ζωή με τον Μπόρις είχε γίνει αφόρητη»

Τις προηγούμενες ημέρες, μία ακόμα γυναίκα που ίσως γνωρίζει τον Μπόρις Τζόνσον καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη, επέλεξε την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να μιλήσει για το τέλος του 25ετού τους γάμου. Η Μαρίνα Γουίλερ, πρώην σύζυγος του Βρετανού πρωθυπουργού, περιέγραψε τους τελευταίους μήνες που έζησαν μαζί ως αφόρητους, και αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι ήταν εκείνη που έβαλε τέλος στον γάμο τους.

Στα σχόλιά της που δημοσιεύτηκαν έξι μέρες μετά τον γάμο του πρώην της με την Κάρι Σίμοντς στον Καθεδρικό Ναό του Γουέστμινστερ, η 56χρονη συγγραφέας και δικηγόρος μίλησε για τη διάλυση της συμβίωσης, που συνέπεσε με την περίοδο που έδινε μάχη με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. «Το θείο σχέδιο φαινόταν να είχε πάει στραβά. Τα τέσσερα παιδιά μου κι εγώ ήδη περνούσαμε αρκετά δύσκολα. Ο 25ετής γάμος μου είχε γίνει αφόρητος, και έτσι έδωσα τέλος, αλλά η όλη υπόθεση ήταν πoλύ δυσάρεστη. Γιατί λοιπόν να μου τύχει και αυτό; Δύο χρόνια μετά, μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι τελικά στάθηκα τυχερή», είπε η Γουίλερ στο Good Housekeeping.

