Ρίκι Μάρτιν – σύζυγος: Ο γάμος, τα παιδιά και το coming out

Ενόψει του νέου του άλμπουμ «Play» που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, ο σούπερ σταρ Ρίκι Μάρτιν φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του People και μίλησε σε συνέντευξή του για το πόσο υπέροχα αισθάνεται μετά το coming out που έκανε.

Ρίκι Μάρτιν: “Έγραψα ότι είμαι γκέι, πάτησα αποστολή και μετά έκλαψα σαν τρελός”

Ο Λατίνος βασιλιάς της ποπ παντρεμένος εδώ και τρία χρόνια με τον σύντροφό του, Χουάν Γιόζεφ και έχοντας αποκτήσει τέσσερα παιδιά, παραδέχεται στο People ότι είναι καλύτερα από ποτέ σε μια συνέντευξη που τιτλοφορείται «Όχι άλλα μυστικά». Μέχρι να κάνει «coming out» το 2010 το άγχος ήταν μέρος της καθημερινής του ρουτίνας. Τη δεκαετία του 90 και του 2000 έβγαινε ραντεβού με γυναίκες δημοσίως και κάποιες φορές με άνδρες ιδιωτικά.

«Πολλοί άνθρωποι είπαν,’Ρικι, προσπαθούσες να βελτιώσεις τον εαυτό σου, λόγω της φήμης και του ότι είσαι σύμβολο σεξ’. Λοιπόν ναι, θα μπορούσε να είναι έτσι. Δεν ξέρω. Όλοι ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος γκέι άντρας για να διαπιστώσει ότι η αγάπη είναι περίπλοκη. Ή για να δει πόσο μπερδεμένη μπορεί να είναι η έλξη» υποστηρίζει.

Πριν κάνει coming out, ήταν και ο ίδιος μπερδεμένος, λέει. «Είμαι ομοφυλόφιλος; Είμαι αμφιφυλόφιλος; Είμαι μπερδεμένος; Τι είμαι;» Τότε, έβγαινε κυρίως με γυναίκες. «Πολλές γυναίκες», αναφέρει. «Η σεξουαλικότητα είναι περίπλοκο πράγμα. Όχι μαύρο και άσπρο. Είναι γεμάτο χρώματα. Όταν έβγαινα με γυναίκες, ήμουν πραγματικά ερωτευμένος μαζί τους. Έμοιαζε σωστό και ήταν κάτι όμορφο. Δεν μπορείς να προσποιηθείς την χημεία, είχα όντως χημεία μαζί τους. Δεν παραπλάνησα ποτέ κανέναν» αναφέρει στη συνέντευξή του.

