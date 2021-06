Γάμος – Ινδία: Πέθανε η νύφη και την αντικατέστησαν με την αδερφή της

Πλάσματα άξια υποβιβασμού είναι από ό,τι φαίνεται οι γυναίκες για την Ινδία. Δεν έχουν δικαιώματα και είναι άξιες ταπείνωσης. Την παρακάτω ιστορία δεν τη χωράει ο ανθρώπινος νους και όμως συνέβη τον 21ο αιώνα στην πόλη Ετάγουα, της πολιτείας Ούταρ Πραντές. Ένα ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί αλλά η νύφη έπαθε ανακοπή και πέθανε στη διάρκεια της τελετής. Το λογικό ήταν να θρηνούσουν τη νεκρή και να ακυρωθεί ο γάμος. Παρόλα αυτά συνέβη το αδιανόητο. Η νεκρή αντικαταστάθηκε από την αδελφή της και παντρεύτηκε τον γαμπρό στην ίδια τελετή. Η άτυχη Σουρμπί υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής έχοντας προηγουμένως ανταλλάξει στεφάνια με τον γαμπρό Μαντζές Κουμέρ όπως ορίζει η ινδουιστική γαμήλια παράδοση. Στο σημείο εκλήθη άμεσα ένας ντόπιος γιατρός, που όμως δεν κατάφερε να σώσει την νεαρή γυναίκα.

Αντί να ακυρωθεί η τελετή οι οικογένειες της νύφης και του γαμπρού πήραν την απόφαση να συνεχίσουν το γάμο με μία από τις αδελφές της αδικοχαμένης νύφης στη θέση της. Έτσι, ο γαμπρός παντρεύτηκε τελικά τη νεαρή Νίσα και, κατά τη διάρκεια της τελετής, η σορός της γυναίκας που αρχικά προοριζόταν για σύζυγός του βρισκόταν σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο, ώστε να αποτεφρωθεί μετά την τελετή. Ένας από τους θείους της Σουρμπί, ο Ατζάμ Σινγκ, εξήγησε στην Daily Mail ότι ήταν “μια δύσκολη απόφαση” για την οικογένεια να συνεχιστεί ο γάμος.

“Η μία κόρη ήταν νεκρή στο ένα δωμάτιο, την ώρα που στόλιζαν την άλλη κόρη για τον γάμο στο διπλανό. Πρώτη φορά βιώνουμε τόσο ανάμικτα συναισθήματα. Δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει ούτε τη θλίψη για τον θάνατο, ούτε τη χαρά για τον γάμο”. Από την πλευρά του ο Σαουράμπ, αδελφός της άτυχης κοπέλας, είπε στη Daily Mail ότι “αδυνατούσε να πιστέψει στο ένα δωμάτιο βρισκόταν το πτώμα, και στο άλλο ετοιμαζόταν η [νέα] νύφη”. “Δεν ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε σε αυτήν την κατάσταση… Και οι δύο οικογένειες κάθισαν κάτω να συζητήσουν. Κάποιος πρότεινε να παντρευτεί η μικρότερη αδελφή μου, Νίσα, τον γαμπρό. Μετά από συζήτηση, και οι δυο οικογένειες συμφώνησαν”, ανέφερε σε ξεχωριστές δηλώσεις στο πρακτορείο IANS.

Σε μια χώρα περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων και σύμφωνα με το σύστημα κοινωνικής οργάνωσης και ταξινόμησης, όλοι πρέπει να ανήκουν σε μια από τις τέσσερις βασικές “κάστες”. Υπάρχουν όμως και 200 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν ανήκουν σε καμία κάστα, οι γυναίκες.

Σύμφωνα το Thomas Reuters Foundation, η Ινδία είναι η τέταρτη, πιο εχθρική προς τις γυναίκες, χώρα στον κόσμο και μάλιστα ήταν πρώτη, το 2012. Τώρα εκεί βρίσκεται το Αφγανιστάν και ακολουθούν το Κονγκό και το Πακιστάν. Οι έρευνες μελετούν στοιχεία όπως η ιατρική φροντίδα (στο Αφγανιστάν, μια στις 11 πεθαίνουν στη γέννα), η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική κακοποίηση, η μη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, οι εκτρώσεις εμβρύων σε περίπτωση που το παιδί είναι κορίτσι, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, το trafficking και οι επιθέσεις με οξύ. Στις μουσουλμανικές κοινότητες, από μωρά τα κορίτσια μαθαίνουν πως ο τρόπος που ζουν έχει οριστεί από το Κοράνι -κάτι που δεν ισχύει.

Στο Νο1 είναι η Νιγηρία με ποσοστό 76%. Αριθμητικά είναι η Ινδία, με πραγματικό αριθμό κοριτσιών που παντρεύτηκαν μικρά χωρίς τη θέληση τους να φτάνουν τα 26.610.000. Δυστυχώς αυτά δε συμβαίνουν και τόσο μακριά από την προοδευτική Δύση. Αξίζει να σημειωθεί πως περίπου 248.000 ανήλικα κορίτσια παντρεύτηκαν στην Αμερική, μεταξύ του 2000 και του 2010 (σύμφωνα με το Unchained at Last, οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βοηθά τα κορίτσια να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους, μετά τους καταναγκαστικούς γάμους). Σε 23 πολιτείες των ΗΠΑ δεν υπάρχει περιορισμός, σε ηλικία γάμου.

Τα στατιστικά δείχνουν πως η Ινδία έχει 63 εκατομμύρια λιγότερες γυναίκες, από αυτές που θα έπρεπε να ζουν στη χώρα -βάσει του γενικότερου πληθυσμού. “Η γέννηση ενός γιου οδηγεί σε εορτασμούς και οικογενειακή υπερηφάνεια, ενώ αυτή ενός κοριτσιού είναι στιγμή ντροπής και πένθους. Η θλίψη των γονιών αφορά τα τεράστια χρέη που θα αποκτήσουν, όπως θα προσπαθούν να πληρώσουν την προίκα του γάμου”.

Bride drops dead of a heart attack at her wedding in India https://t.co/hS5HfPVNOH

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 3, 2021