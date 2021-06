Φρικτή τιμωρία πατέρα: Έδεσε τον γιο του για να τον τσιμπήσουν οι μέλισσες

Έναν απάνθρωπο τρόπο για να τιμωρήσει τον επτάχρονο γιο του, επειδή είχε κλέψει πράγματα από έναν γείτονα, βρήκε ένας πατέρας στην Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, ο 34χρονος αποφάσισε να δέσει το παιδί του σε έναν ξύλινο στύλο και άπλωσε μέλι στο σώμα του για να τον πλησιάσουν μέλισσες. Μια συγκλονιστική εικόνα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, δείχνει το παιδί, που αναγνωρίστηκε ως Muhammad D., να βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος με τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη του, στον στύλο, ενώ τα έντομα φάνηκαν να έχουν κολλήσει στο δέρμα του.

Ο 34χρονος πατέρας, του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί, συνελήφθη για την αποτρόπαια πράξη του, να βάλει με αυτό τον τρόπο το παιδί του στην οροφή του σπιτιού τους, με συνέπεια να προσελκύσει σμήνη κουνουπιών και μελισσών. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η 29χρονη μητέρα του παιδιού, τρομοκρατήθηκε όταν είδε το τρόπο τιμωρίας του γιού της και ζήτησε βοήθεια από μια τοπική ομάδα διάσωσης. Ο Muhammad βρέθηκε σε «αξιοθρήνητη» κατάσταση, όπως ανακοίνωσαν οι ιατρικές αρχές που τον παρέλαβαν, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω αναφορές για την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με το Al Arabiya, η μητέρα κατέθεσε πως τη χτυπούσε δημοσίως, βρίσκοντας συνεχώς νέους τρόπους να βασανίζει το παιδί του.

Boy tied to pole and covered in honey to attract BEES by father 'as punishment for stealing' https://t.co/P8Pky1lSSK

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 2, 2021