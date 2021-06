Προέλευση κορονοϊού: Τρομακτική πρόβλεψη επιστήμονα

Ένας εξέχων Αμερικανός επιστήμονας είπε ότι η κατανόηση της προέλευσης της πανδημίας COVID-19 είναι κρίσιμη για χάρη της μελλοντικής δημόσιας υγείας. “Θα υπάρχει covid-26 και covid-32, εκτός αν καταλάβουμε πλήρως την προέλευση του covid-19”, δήλωσε ο Peter Hotez, καθηγητής παιδιατρικής και μοριακής ιολογίας και μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Baylor και κορυφαίος ειδικός στον ιό, μιλώντας στο “Meet The Press” του NBC News. Το αίτημα του Hotez για πλήρη διερεύνηση της προέλευσης της πανδημίας είναι το τελευταίο μεταξύ εμπειρογνωμόνων και πολιτικών που ζητούν περισσότερη έρευνα στο ερώτημα εάν ο κορονοϊός προήλθε από ένα εργαστήριο στην Wuhan, σημειώνει το Businnes Insider, το οποίο προσθέτει ότι και ο Δρ Anthony Fauci είπε επίσης ότι δεν έχει πειστεί πλέον πλήρως ότι ο κορονοϊός προήλθε φυσικά.

Από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, υπήρξαν αρκετές αναφορές που έχουν κάνει τους εμπειρογνώμονες να ζητούν περαιτέρω διερεύνηση της προέλευσης του ιού. Ο πρώην διευθυντής Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Ρόμπερτ Ρέντφιλντ δήλωσε στο CNN τον Μάρτιο ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο κορονοϊός δραπέτευσε από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν. Τον επόμενο μήνα, μια ομάδα του ΠΟΥ πέρασε ένα μήνα στη Γουχάν ερευνώντας την προέλευση του κορονοϊού και είπε ότι μια διαρροή εργαστηρίου ήταν “εξαιρετικά απίθανη”. Ωστόσο, ο ΠΟΥ δήλωσε ότι δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στο εργαστήριο της Κίνας και δεν τους δόθηκαν ανεπεξέργαστα δεδομένα.

Αυτό το μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι τρεις ερευνητές στο εργαστήριο αρρώστησαν και πήγαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα COVID-19 τον Νοέμβριο του 2019, ένα μήνα πριν η Κίνα δηλώσει ότι βρήκε την πρώτη της υπόθεση. Την περασμένη εβδομάδα, ο Πρόεδρος Joe Biden αποκάλυψε ότι ζήτησε από την κοινότητα πληροφοριών να δημιουργήσει μια έκθεση σχετικά με την προέλευση του ιού τον Μάρτιο. Ο Hotez, ωστόσο, είπε ότι δεν πιστεύει ότι μια έρευνα από την κοινότητα πληροφοριών θα ήταν πολύ χρήσιμη.

“Είμαι προσωπικά της άποψης ότι έχουμε πιέσει τις υπηρεσίες πληροφοριών όσο περισσότερο μπορούμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι έρευνα για εστίες. Χρειαζόμαστε μια ομάδα επιστημόνων, επιδημιολόγων, ιολόγων, ειδικούς σε νυχτερίδες. Η επαρχία Χουμπέι για μια περίοδο έως έξι μηνών, σε ετήσια βάση αποκαλύπτει πλήρως την προέλευση του COVID-19”, είπε.

EARLIER: Dr. Peter Hotez says it's "absolutely essential" to investigate Covid-19's origin. #MTP@PeterHotez: "There's going to be Covid-26 and Covid-32 unless we fully understand the origins of Covid-19." pic.twitter.com/b13uNJtR5P

— Meet the Press (@MeetThePress) May 30, 2021