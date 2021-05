Κιμ Καρντάσιαν – κορονοϊός: Κόλλησε όλη η οικογένεια

Πολλά τα «χτυπήματα» που δέχεται η Κιμ Καρντάσιαν μετά μάλιστα και από τις φήμες που θέλουν τον Kanye να βγαίνει κρυφό ραντεβού με την καλλονή Irina Shayk. Σύμφωνα με δημοσίευμα του celebrity gossip site DeuxMoi, η πρώην σύντροφος του Bradley Cooper και μητέρα, έχει πλησιάσει πολύ με τον γνωστό ράπερ. Αλλά τα κακά μαντάτα δε σταματούν εκεί. Ο κορονοϊός “χτύπησε” το σπίτι των Kardashian-West! Δεν της έφτανε που δεν πέρασε τις εξετάσεις για να γίνει δικηγόρος, αλλά και το διαζύγιο, η Kim Kardashian κόλλησε κορονοϊό, όπως αποκάλυψε στο τελευταίο επεισόδιο των Keeping Up with the Kardashians.

Η διάσημη τηλεπερσόνα τόνισε πως αρχικά ο 5χρονος γιος της Saint βγήκε θετικός, ενώ στη συνέχεια κόλλησε και την μεγάλη του αδερφή, North, η οποία θα γίνει 8 ετών τον επόμενο μήνα. Η Kim Kardashian ανέφερε στο χθεσινό επεισόδιο πως τα παιδιά της κάνουν τεστ κάθε εβδομάδα για να πάνε στο σχολείο και πως ένας συμμαθητής του γιου της βρέθηκε θετικός και έτσι κόλλησε και τον μικρό Saint. Ο 5χρονος δεν είχε σοβαρά συμπτώματα, αλλά ανέβασε λίγο πυρετό. Λίγες μέρες αργότερα, τόσο η Kim όσο και η North άρχισαν να έχουν συμπτώματα, έκαναν το τεστ και βγήκαν θετικές στην Covid-19.

Another week closer to the finale 😭 We’ll see you next week for more #KUWTK pic.twitter.com/sPm1VT4oEP

— Kardashians on E! (@KUWTK) May 21, 2021