Ιωάννα Τούνη χωρισμός: Η πρώτη της δήλωση, «Είμαι ελεύθερη πολιορκημένη»

Η Ιωάννα Τούνη δεν βρίσκεται πλέον σε σχέση με τον σύντροφο της, Γιάννη Σιδεράκη, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται. Οι δυο τους συζούσαν στην Θεσσαλονίκη, αλλά αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους εδώ και δέκα μέρες. Μάλιστα, χθες στην εκπομπή «Το Πρωινό», ακούστηκε ότι η Ιωάννα Τούνη πολιορκείται από τον πρώην της, Νώντα Παπαντωνίου.

Τις τελευταίες ημέρες η γνωστή influencer βρίσκεται στην Αθήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις και έτσι μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Ευτυχείτε». Παρόλα αυτά δεν αναφέρθηκε στον Γιάννη Σιδεράκη, όμως αποκάλυψε πως είναι ελεύθερη, κάτι που είχε κάνει και μέσω Instagram. «Ελεύθερη είμαι, ελεύθερη πολιορκημένη», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ιωάννα.

Η αποκάλυψη για τον Παπαντωνίου

Δεν έφτανε μόνο αυτό, καθώς, έκανε ακόμα μια συνταρακτική αποκάλυψη. Ένας πρώην σύντοφος της influencer την διεκδικεί ξανά τώρα και υπάρχουν φήμες επανασύνδεσης. Ο λόγος για τον Νώντα Παπαντωνίου, ο οποίος φαίνεται πως κάνει έντονες κινήσεις για να τα ξαναβρούν. Τέλος, αποκαλύφθηκε και μια κρυφή συνάντηση που είχαν ο Νώντας Παπαντωνίου και η Ιωάννα Τούνη σε cocktail bar.

Η ίδια είχε πάντως ξεκαθαρίσει πως δεν έχει κερατώσει ποτέ στη ζωή της, αφού είναι κάτι που μισεί, αλλά πως το κέρατο είναι η αιτία χωρισμού στις τελευταίες σχέσεις της, αφήνοντας υπονοούμενα για τον Νώντα Παπαντωνίου, όπου τον παρουσιάζει ως “ατακτούλη”. Στη συνέχεια, για να κλείσει το θέμα δήλωσε πως “Karma is a bit** and what goes around comes around”, περιμένοντας να δει την “απάντηση” του σύμπαντος στο πρώην αγόρι της, για την άσχημη συμπεριφορά προς το πρόσωπο της.