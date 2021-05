Influencers Pfizer εμβόλιο: “Σκάνδαλο” με προσπάθεια αμαύρωσης του σκευάσματος

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mail», μία ψεύτικη λονδρέζικη διαφημιστική εταιρεία υπό την διεύθυνση Ρώσων, κρύβεται πίσω από την προσπάθεια σπίλωσης του εμβολίου του αμερικανικού κολοσσού και της γερμανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα για το ενέσιμο σκεύασμα της Pfizer κατά της νόσου Covid-19. Σταρ των social media, κυρίως Γάλλοι και Γερμανοί, παραδέχθηκαν ότι μία ψεύτικη διαφημιστική εταιρεία στο Λονδίνο, που έχει διασυνδέσεις με τη Ρωσία, τους προσέγγισε για να διαδώσουν ψέματα σχετικά με τους κινδύνους που δημιουργεί το εμβόλιο της Pfizer.

Με βάση το επίμαχο δημοσίευμα, η ψεύτικη διαφημιστική εταιρεία με το όνομα «Fazze» επικοινώνησε την περασμένη εβδομάδα με Γάλλους bloggers υγείας και επιστήμης και τους ζήτησε -μιλώντας σπαστά αγγλικά- να «εξηγήσουν… ότι το ποσοστό θανάτου των εμβολιασμένων με Pfizer ότι είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο από αυτούς που είχαν εμβολιαστεί με το ενέσιμο σκεύασμα της AstraZeneca».Οι Ευρωπαίοι influencers κλήθηκαν να δημοσιεύσουν συνδέσμους στο YouTube, το Instagram ή το TikTok άρθρα που αναφέρονται σε διαρροές έρευνας με δεδομένα που υποτίθεται ότι δείχνουν πώς το εμβόλιο της Pfizer έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους.

Ένα από τα άρθρα που δημοσιεύθηκε στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» τον Ιανουάριο, αφορά σε δεδομένα που έχουν κλαπεί από Ρώσους χάκερ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και αργότερα δημοσιεύθηκαν στο «Dark Web». Στη συγκεκριμένη έρευνα, πάντως, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά θανάτου από τον εμβολιασμό με Pfizer.

Η διαφημιστική εταιρεία «Fazze» δήλωνε ότι εδρεύει στην Percy Street του Λονδίνου. Την Τρίτη έκλεισε την ιστοσελίδα της κι έκανε το Instagram ιδιωτικό. Την διεύθυνσή της έχει αναλάβει η Μόσχα και την ίδρυσε Ρώσος επιχειρηματίας, σύμφωνα με το LinkedIn. Η περίεργη υπόθεση είναι πιθανό να προκαλέσει φόβους για ρωσική και κινεζική «κρατική παραπληροφόρηση», αφού μια μελέτη της ΕΕ κατηγόρησε τα δύο καθεστώτα ότι σπέρνουν δυσπιστία για τα δυτικά εμβόλια παρέχοντας «αβάσιμα στοιχεία που ενοχοποιούν τους εμβολιασμούς για θανάτους στην Ευρώπη». Ο Λεό Γκρασέ, ειδικευόμενος γιατρός στη νότια Γαλλία με 1,1 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube παραδέχτηκε στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό «BFMTV» ότι του προσφέρθηκαν πάνω από 2.000 ευρώ για την ανάρτηση ενός βίντεο 30 δευτερολέπτων.

Ο Γκρασέ παραδέχθηκε ότι λόγω της μεγάλης απήχησής του YouTube, πιθανόν να είχε κερδίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ αν είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει. Αντ’ αυτού, έγραψε ότι «δεν μπορώ να δουλέψω για έναν πελάτη που δεν δίνει στη δημοσιότητα το όνομά του και μου ζητά να αποκρύψω τη συνεργασία». Σε συνέντευξή του στο Associated Press τόνισε ότι: «Αποφάσισα να μην το κάνω. Ήθελαν να μιλήσω για το εμβόλιο Pfizer με τρόπο που θα ήταν επιζήμιος για τη φήμη του». Ο ίδιος τόνισε ότι η προσπάθεια παραπληροφόρησης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι χρήστες θα πρέπει να «είναι παρά πολύ, εξαιρετικά προσεκτικοί» για αυτά που βλέπουν στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», τα διαφημιστικά μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δημοσιεύτηκαν στο Twitter από τον Γάλλο YouTuber Λεό Γκρασέ δείχνουν ότι του ζητήθηκε να ενημερώσει τους συνδρομητές του ότι «τα mainstream media αγνοούν αυτό το θέμα»: «Γιατί ορισμένες κυβερνήσεις αγοράζουν το εμβόλιο Pfizer, το οποίο είναι επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων;».

H εταιρεία «Fazze» είχε ζητήσει από τον Λεό και άλλους Ευρωπαίους influencers να παρουσιάσουν το υλικό ως δική τους ανεξάρτητη άποψη και να αποφύγουν τη χρήση των λέξεων «διαφήμιση» ή «χορηγός» σε αναρτήσεις τους. Ο Μίρκο Ντρότσμαν, Γερμανός podcaster με 1,5 εκατομμύρια συνδρομητές, δημοσίευσε επίσης ένα κομμάτι ενός email που του ζητούσε να συμμετάσχει σε μια «ενημερωτική εκστρατεία» σχετικά με «έναν σημαντικό αριθμό θανάτων» μετά τον εμβολιασμό με το ενέσιμο σκεύασμα της Pfizer.

Με το όνομα «Αντόν», ένας κύριος από την ψεύτικη διαφημιστική εταιρεία ζητούσε την δημοσίευση ενός βίντεο, διάρκειας 45 έως 60 δευτερολέπτων στο Instagram, το TikTok ή το YouTube, στο οποίο θα αναφέρεται ότι «το ποσοστό θνητότητας του εμβολίου Pfizer είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το AstraZeneca» αφήνοντας να πλανάται το ερώτημα γιατί το αγοράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Un article de Numerama est sorti et des journalistes d'investigation sont dessus.

J'imagine que la @dgccrf doit s'intéresser à tout ça et j'ai le sentiment que c'est probablement plus large que juste une campagne franco-française.

Si vous en savez plus ⤵️https://t.co/6hc0UJT1yg

— Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021