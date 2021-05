Κυρώσεις Λευκορωσία: Συμφώνησαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την επιβολή κυρώσεων εις βάρος του Μινσκ, αποφάσισαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διάρκεια της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επιθυούσε την προσέλευση της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας στην επόμενη σύνοδο της G7 που θα διεξαχθεί στην Κορνουάλη τον Ιούνιο, αν συμφωνήσει η Βρετανία. «Ο πρόεδρος τάσσεται υπέρ αυτού, αν συμφωνήσουν και οι Βρετανοί», ανέφερε Γάλλος αξιωματούχος. Ο Μακρόν είχε συναντηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο με την Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια κι έγινε έτσι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επισκέφθηκε την αυτοεξόριστη αρχηγό της λευκορωσικής αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι η Λευκορωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες για τη σύλληψη του διαφωνούντα δημοσιογράφου Ρομάν Προτασέβιτς χαρακτηρίζοντας “πολύ θλιβερό” ένα βίντεο που φέρεται να τράβηξε ο μπλόγκερ μετά τη σύλληψή του. “Το βίντεο του Ρομάν Προτασέβιτς είναι ένα πολύ θλιβερό θέαμα. Ως δημοσιογράφος και φανατικός οπαδός της ελευθερίας του λόγου ζητώ την άμεση απελευθέρωσή του. Οι ενέργειες της Λευκορωσίας θα έχουν επιπτώσεις”, έγραψε στο Twitter ο Τζόνσον.

