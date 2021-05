Εμβολιασμοί Ελλάδα πρόγραμμα: “Τρέχει” η επιχείρηση “Ελευθερία”

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η επιχείρηση «Ελευθερία» καθώς χθες οι εμβολιασμοί συνολικά στη χώρα ξεπέρασαν τα 5 εκατ. και αύριο ανοίγουν τα ραντεβού για τους 35-39 ετών.

Χθες έγιναν 99.332 εμβολιασμοί και έτσι ο συνολικός αριθμός τους στη χώρα έφτασε τους 5.012.666.

Αναλυτικά τα στοιχεία των εμβολιασμών από το emvolio.gov.gr:

5.012.666 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

99.332 έγιναν την 24/05/2021

3.281.580 εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί

80.690 εμβολιασμοί με 1 δόση έγιναν την 24/05/2021

1.813.815 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

22.544 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έγιναν την 24/05/2021

Οι επόμενες ηλικιακές ομάδες

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τον κορωνοϊό, ο γ.γ. του Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για όλα τα εμβόλια για τους 35-39 ετών. Σύντομα επίσης θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και για τις άλλες ηλικιακές ομάδες.

Τα ποσοστά εμβολιασμού ανά ηλικιακή ομάδα

85 ετών και άνω έχει εμβολιαστεί το 65% και με τα ραντεβού θα φτάσει το 67%

80-84 έχει εμβολιαστεί το 66% και με τα ραντεβού θα φτάσει το 70%

75-79 έχει εμβολιαστεί το 76% και με τα ραντεβού θα φτάσει το 81,75%

70-74 έχει εμβολιαστεί το 66% και με τα ραντεβού θα φτάσει το 76%

65-69 έχει εμβολιαστεί το 57,5% και με τα ραντεβού θα φτάσει το 76,35%

60-64 έχει εμβολιαστεί το 59% και με τα ραντεβού θα φτάσει στο 70,5%

55-59 έχει εμβολιαστεί το 40,5% και με τα ραντεβού θα φτάσει το 66%

50-54 έχει εμβολιαστεί το 41,2% και με τα ραντεβού θα φτάσει το 61%

45-49 έχει εμβολιαστεί το 26% και με τα ραντεβού θα φτάσει το 56%

Αναφορικά με τους 40-44 ετών, που η πλατφόρμα άνοιξε την προηγούμενη Παρασκευή, ο κ. Θεμιστοκλέους ενημέρωσε ότι έχουν κλείσει ήδη 145.000 ραντεβού, με το 21% να έχει ήδη εμβολιαστεί και με τα ραντεβού θα φτάσει στο 45%.

Τα 5 νησιά που έχουν μείνει πίσω στον εμβολιασμό

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται και το πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία» των εμβολιασμών στα νησιά. Ο κ. Θεμιστοκλέους, ωστόσο, επισήμανε ότι πέντε νησιά καταγράφουν αρκετά χαμηλά ποσοστά συμμετοχής. «Από τα 19 νησιά που γίνεται ο εμβολιασμός, σε πέντε παρατηρείται απροθυμία από τους κατοίκους και η πληρότητα των ραντεβού είναι κάτω από 35%», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προσθέτοντας τα νησιά:

Κάλυμνος

Ζάκυνθος

Σάμος

Λήμνος

Κεφαλονιά

Τι αλλάζει στον προγραμματισμό των ραντεβού όσων έχουν νοσήσει

Αλλάζει η πολιτική εμβολιασμού των ανθρώπων που έχουν ήδη νοσήσει από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν χθες η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Μαρία Θεοδωρίδου και ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε πως τα ήδη προγραμματισμένα ραντεβού εμβολιασμού για άτομα που έχουν νοσήσει θα ακυρώνονται. Στη συνέχεια, η ομάδα αυτή πολιτών θα έχει την ευκαιρία να επαναπρογραμματίσει το ραντεβού εμβολιασμού σε χρόνο τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία διάγνωσής τους.

Για όσους νόσησαν μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης, εκείνοι θα λάβουν σχετική ενημέρωση, προκειμένου να κάνουν εκ νέου εμβόλιο σε διάστημα μεταξύ 6 και 12 μηνών από την ημερομηνία που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. «Από την έναρξη της επιδημίας του Covid έχουν νοσήσει 389.000 συνάνθρωποί μας. Με την παρασκευή του εμβολίου ήταν εμφανές ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα, ένα σχήμα εμβολιασμού για άτομα που είχαν νοσήσει», επισήμανε η Μαρία Θεοδωρίδου.

Μια επαναλοίμωξη ήταν σπάνια τους πρώτους τρεις μήνες μετά τη νόσηση

Πρόσθεσε δε πως «μια επαναλοίμωξη ήταν σπάνια τους πρώτους τρεις μήνες μετά τη νόσηση. Το πρώτο σχήμα εμβολιασμού ατόμων που νόσησαν περιείχε δύο δόσεις εμβολιασμού που θα χορηγούντο μετά το τρίμηνο αυτό που πιστεύαμε ότι διαρκούσε η φυσική ανοσία. Όμως μελέτες σε επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού και του ΕΚΠΑ έδειξαν ότι η διάρκεια των αντισωμάτων ήταν μεγαλύτερη από αυτή που πιστεύαμε αρχικά και μάλιστα μια πρόσφατη μελέτη δίνει χρόνο που ξεπερνά και τους 12 μήνες.

Με τη βάση αυτή της διάρκειας των αντισωμάτων από τη φυσική νόσηση και την κατά 96% μείωση του ενδεχόμενου επαναλοίμωξης αποφασίστηκε η τροποποίηση του εμβολιαστικού σχήματος, που θα περιλαμβάνει μία δόση εμβολίου» υπογράμμισε. Επίσης, η κυρία Θεοδωρίδου τόνισε πως αυτή η δόση αποφασίστηκε να χορηγείται μετά από διάστημα 6 με 12 μηνών σε άτομα που έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό. Αν κάποιος έχει νοσήσει και έχει ήδη κλείσει ραντεβού, αυτό θα ακυρωθεί και στη συνέχεια θα προγραμματίσει την πρώτη του δόση έξι μήνες από την ημερομηνία της πρώτης διάγνωσης.

Δύο δόσεις των εμβολίων προστατεύουν έναντι των μεταλλάξεων

Έρευνα στη Βρετανία για όσους έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, έδειξε πως οι δύο δόσεις των εμβολίων δίνουν μια προστασία για το Pfizer της τάξεως του 86%, για την AstraZeneca μεταξύ 60% και 66%, έναντι των μεταλλάξεων που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στη Βρετανία.

Κι αυτό ισχύει, όπως είπε η κ. Θεοδωρίδου, και για την παλιά βρετανική μετάλλαξη του Kent, αλλά και την ινδική μετάλλαξη. Όπως είπε, κάτι τέτοιο, τουλάχιστον απομακρύνει τον κίνδυνο της ανατροπής των σχεδίων της χαλάρωσης που έχει εξαγγείλει η Βρετανία.

Όσο για την ανάμειξη διαφορετικών εμβολίων, η κ. Θεοδωρίδου τόνισε πως ο κανόνας ισχύει, ότι δηλαδή με όποιο εμβόλιο αρχίζεις με αυτό συνεχίζεις. Υπάρχουν όμως προγράμματα, μελέτες που τρέχουν, για την ανάμειξη δύο διαφορετικών εμβολίων.

Self test σε όλο τον ιδιωτικό τομέα

Παράλληλα, από το πρωί της Δευτέρας, δικαίωμα δωρεάν self test από τα φαρμακεία έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι θα λάβουν δύο self test, τo ένα αναφορικά με την εβδομάδα 24-30 Μαΐου και το άλλο για την εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου. Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες που παρέλαβαν σήμερα το τεστ δεν έχουν την υποχρέωση να το κάνουν αμέσως και να το δηλώσουν εντός της ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε τονιστεί στην ανακοίνωση, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μαΐου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δηλώσει το αποτέλεσμα του self test αργότερα εντός της εβδομάδας.