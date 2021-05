Συναυλίες καλοκαίρι 2021: Δείτε το πρόγραμμα για φέτος

Από τις 28 Μαΐου επιτρέπονται οι μουσικές παραστάσεις-συναυλίες μόνο σε ανοιχτούς χώρους και είναι γεγονός. Ωστόσο, λίγοι είναι οι διοργανωτές που ανακοινώνουν τι σχεδιάζουν μέχρι τον Αύγουστο, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα νέα μέτρα. Παρόλα αυτά, το συναυλιακό καλοκαίρι δεν ακυρώνεται εντελώς. Ειδικά από τη στιγμή που θα τηρηθεί το περσινό μοντέλο με το άνοιγμα χώρων όπως η Τεχνόπολη Αθηνών με περιορισμένο αριθμό θεατών, αποστάσεις ασφαλείας, χρήση μάσκας και ανάθεση συναυλιών που ανακοινώνονται σταδιακά. Από την άλλη, αρκετοί περιμένουν τα πράγματα να μπουν σε μια πιο σταθερή πορεία προς την επιστροφή στις κανονικές συνθήκες, τουλάχιστον στην περίπτωση των μεγάλων μουσικών φεστιβάλ.

Παρά τα πειράματα που έγιναν σε χώρες με τεράστιο φεστιβαλικό υπόβαθρο, όπως η Ισπανία, στην Ελλάδα έχουν ακυρωθεί τα περισσότερα events, με τους διοργανωτές να μη ρισκάρουν να πραγματοποιήσουν όσα σχεδίαζαν, περιμένοντας την επιστροφή στις κανονικές συνθήκες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ο Covid-19 έχει αλλάξει τα δεδομένα της διεξαγωγής των συναυλιών εντελώς, ο αριθμός των καθημερινών κρουσμάτων παραμένει υψηλός και όλα σχετίζονται με τον αριθμό των εμβολιασμένων και την ψυχολογία του κοινού, δηλαδή με το κατά πόσο θα νιώθει ασφαλές παρακολουθώντας από κοντά μια συναυλία.

Το πιο απρόβλεπτο καλοκαίρι φέτος

Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας Χαρά Ζούμα, αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που «το φετινό καλοκαίρι θα είναι πιο απρόβλεπτο και γι’ αυτό και το πιο δύσκολο για τους διοργανωτές. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει το κοινό. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη επιθυμία και ανάγκη για συναυλίες και παραστάσεις, αλλά ακόμα δεν έχει φύγει ο φόβος του ιού. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί, κυρίως οι πιο νέοι, που αποτελούν το κοινό των περισσότερων συναυλιών. Από την άλλη, ακόμα και αν μέχρι τα μέσα Ιουνίου έχουν εμβολιαστεί οι περισσότεροι, ο περιορισμός της χωρητικότητας –μόλις το 50%– και πολλά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω Covid αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας για κάθε παραγωγή, τα έξοδα είναι πάρα πολλά και το ποσοστό αυτό θα εμποδίσει πολλούς καλλιτέχνες να βγουν για περιοδεία σε άλλες πόλεις πλην των μεγάλων κέντρων.

Καλοκαιρινό πρόγραμμα συναυλιών

– Ο Γιάννης Χαρούλης οριστικοποίησε τα πρώτα καλοκαιρινά συναυλιακά ραντεβού του για τις 28 και 29 Ιουνίου, στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας, στο οποίο νωρίτερα, στις 12 Ιουνίου θα δούμε τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε μια μέχρι ώρας εμφάνιση.

-Το Plisskën Festival, επίσης σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών, προσκαλεί τον Max Cooper στις 6 Ιουλίου στο Ηρώδειο. Επίσης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε στο Ηρώδειο το Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu στις 3/7 και τον Olafur Arnalds στις 15/8.

-Στο ΚΠΙΣΝ θα διεξαχθούν (απ’ όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής): το In Orbit V2, το τριήμερο φεστιβάλ που γίνεται και φέτος 28-30/5 με καλεσμένους μουσικούς της εγχώριας electro, της ροκ και της χιπ-χοπ σκηνής, αφιερώνοντας μία μέρα σε κάθε είδος, με ονόματα όπως οι Twinsanity, Ραμμένος Άσσος, mi55t, Kid Moxie & Die Arkitekt presenting Temple, Puta Volcano, The Big Nose Attack, The Steams κ.ά.

Το πρόγραμμα σε Τεχνόπολη και Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Στις 31/5 το Schoolwave παίζει με την παράδοση στο πλαίσιο των Προσώπων του Ήρωα. Στις 5/6 ο Τάκης Μπαρμπέρης συναντά τον Πετρολούκα Χαλκιά. Στις 14/6 επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το Lullaby Project με ονόματα όπως η Κατερίνα Ντούσκα, η Κατερίνα Πολέμη, ο Γιώργης Μανωλάκης και ο Θοδωρής Οικονόμου, μεταξύ άλλων. Τέλος, στις 18/6 εμφανίζονται ο Φώτης Σιώτας και η Νεφέλη Φασούλη. Όλες οι εκδηλώσεις στο ΚΠΙΣΝ θα γίνουν με περιορισμένο αριθμό θεατών και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

-Στην Τεχνόπολη Αθηνών έχει ανακοινωθεί μια υβριδική εκδοχή του Athens Technopolis Jazz Festival από τις 28 ως τις 30/5 με βιντεοσκοπημένες συναυλίες και live συμμετοχές από πέντε ελληνικά σχήματα, των Άννας Στερεοπούλου, Δημήτρη Τσάκα, Sokratis Votskos Quartet, Billy Pod και Antoine Karacostas Trio. Στις 26/6, το Athens Music Week θα έχει online αλλά και ζωντανή εκδοχή, με τη συμμετοχή οκτώ Έλληνων και δέκα ξένων καλλιτεχνών από οκτώ χώρες, με εκπροσώπηση όλων των μουσικών ειδών.

-Από τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση θα δούμε από τις 25 μέχρι τις 27/6 το 10ο Borderline Festival, το καθιερωμένο πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ που αναδεικνύει την πολυσήμαντη διάσταση του ήχου, στη δέκατη εκδοχή του, με εννέα live και τρία online οπτικοακουστικά έργα από Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία με τους Αντιγόνη Τσαγκαροπούλου, Jacob Kirkegaard, Νικολέτα Χατζοπούλου, Coti K + Ερατώ Τζαβάρα + Andrea Bonetti, CURL, Thomas Köner, Julia Reidy, Jay Glass Dubs, Lea Bertucci, Kostadis, Pina Bounce.

Τι άλλο γνωρίζουμε επίσημα:

Η Νατάσσα Μποφίλιου, μετά την περιοδεία της στην Κύπρο, θα εμφανιστεί στο Βεάκειο και σε έναν άλλο χώρο στην Αθήνα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Μέσα στον Ιούνιο, ο Φοίβος Δεληβοριάς ξεκινάει στις 10 του μήνα τις παραστάσεις της Ταράτσας του Φοίβου στο θέατρο Άλσους. Η Δήμητρα Γαλάνη θα κάνει επιλεγμένες εμφανίσεις σε θέατρα της Αττικής αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις σε Κύπρο, Λαμία, Πάτρα και Σέρρες. Η Κατερίνα Πολέμη θα εμφανιστεί στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Επίσης εμφανίζονται στις 11/6 Ειρήνη Σκυλακάκη και στις 16/7 ο Theodore. Oι ημερομηνίες των συναυλιών θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαΐου.