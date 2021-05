Μητσοτάκης Βρυξέλλες: «Ισχυρές κυρώσεις» στη Λευκορωσία ζητά ο πρωθυπουργός

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα μία νέα δέσμη ισχυρών κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής, στις Βρυξέλλες.

Η «κρατική αεροπειρατεία» που πραγματοποίησε το καθεστώς Λουκασένκο, έχει ενωσει τις χώρες-μέλη της Ένωσης και δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στην πρόταση για ισχυρές κυρώσεις στην Λευκορωσία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η καγκελάριος Μέρκελ, κατά την είσοδό της στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε εμφατικά ότι «θα ζητήσουμε την άμεση απελευθέρωση του Λευκορώσου ακτιβιστή Ρομάν Προτάσεβιτς και θα συζητήσουμε ποια μέτρα θα λάβουμε κατά της Λευκορωσίας».

