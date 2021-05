Πτώση τελεφερίκ Ιταλία: Τι προκάλεσε την τραγωδία, νέα έρευνα από το υπουργείο Μεταφορών

Ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την πτώση του τελεφερίκ στην περιοχή της λίμνης Ματζιόρε, ανέρχεται στους δεκατέσσερις. Αυτή οφείλεται σε μια σειρά από προβλήματα και δυσλειτουργίες, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ενώ ξεκινά δεύτερη έρευνα του υπουργείου Μεταφορών, για απόδοση ευθυνών. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα παιδί εννέα ετών, που υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά την μεταφορά στο νοσοκομείο. Ακόμα ένα αγοράκι πέντε ετών βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Τορίνο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, όχι μόνον το ατσάλινο νήμα έσπασε, αλλά πιθανό δεν λειτούργησε ούτε το φρένο ασφαλείας, με αποτέλεσμα η καμπίνα να πέσει στο κενό.

Οι τελευταίοι τεχνικοί έλεγχοι είχαν γίνει πριν από δέκα ημέρες, όταν το τελεφερίκ ξανάνοιξε στο κοινό. Και οι ιμάντες θα έπρεπε κανονικά να αντικατασταθούν το 2028. Παράλληλα με την εισαγγελική έρευνα που έχει ήδη ξεκινήσει, θα πραγματοποιηθεί και μια δεύτερη, του υπουργείου Μεταφορών, πάντα με στόχο την απόδοση ευθυνών. Η καμπίνα έπεσε λίγο πριν φτάσει στον προορισμό της, σε υψόμετρο χιλίων πεντακοσίων μέτρων. Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το τελεφερίκ της λίμνης Ματζιόρε έκανε γνωστό, ότι ο πελάτης του έχει σοκαριστεί, και ότι κάνει πάντα όλα τα αναγκαία έργα τεχνικής συντήρησης. Να σημειωθεί ότι η κορυφή του Μοταρόνε είναι δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες, αφού εκεί υπάρχει πανοραμική θέα στη Λίμνη Ματζόρε και τις Άλπεις.

Το τελεφερίκ Στρέσα-Μοταρόνε μεταφέρει τουρίστες και ντόπιους από την πόλη που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης σε υψόμετρο 1.300 μέτρων, στην κορυφή του όρους Μοταρόνε, καλύπτοντας τη διαδρομή αυτή μέσα σε 20 λεπτά. «Είμαστε συντετριμμένοι, αισθανόμαστε οδύνη», είπε η Μαρσέλα Σεβερίνο, η δήμαρχος της Στρέζα, μιλώντας στη RAI. Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Το τελεφερίκ ανέβαινε προς το βουνό όταν η καμπίνα έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων στο έδαφος, αναποδογύρισε πολλές φορές και σταμάτησε όταν χτύπησε σε δέντρα, εξήγησε η Σεβερίνο. Κάποιοι πεζοπόροι που βρίσκονταν κοντά άκουσαν έναν δυνατό, συριστικό ήχο πριν από τη συντριβή που πιστεύεται ότι προκλήθηκε από το σπάσιμο ενός καλωδίου, πρόσθεσε η δήμαρχος. Η κα Σεβερίνο είπε ότι κάποια από τα θύματα βρέθηκαν μέσα στην καμπίνα, όμως ορισμένοι από τους επιβάτες είχαν εκτιναχθεί στα δέντρα. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει ξεκινήσει το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των νεκρών. Η δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και ξένοι υπήκοοι, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η υπηρεσία

ορεινής διάσωσης της Ιταλίας ανέφερε ότι έλαβε την πρώτη κλήση για βοήθεια λίγο μετά το μεσημέρι. Οι διασώστες βρήκαν την καμπίνα του τελεφερίκ διαλυμένη στο δάσος. Δύο παιδιά που είχαν τραυματιστεί σοβαρά μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Τορίνο. Το μεγαλύτερο, ηλικίας περίπου 9-10 ετών, πέθανε λίγο αργότερα, αφού υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου, Τζοβάνι Λα Βάλε, είπε ότι οι γιατροί δεν έχουν κανένα στοιχείο για τα δύο παιδιά και κανείς δεν έχει επικοινωνήσει με το νοσοκομείο για αυτά, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι οι συγγενείς τους βρίσκονταν και αυτοί στο τελεφερίκ. Το μικρότερο παιδί, ηλικίας περίπου 5 ετών, είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασε στο νοσοκομείο και μιλούσε ιταλικά. Εισήχθη στο χειρουργείο καθώς έφερε πολλαπλά κατάγματα, πρόσθεσε ο Λα Βάλε.

