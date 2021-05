Λευκορωσία αεροπλάνο: Απειλή για βόμβα σε πτήση της Lufthansa

Μετά από την αεροπειρατεία σε πτήση της Ryanair και την προκλητική ενέργεια του καθεστώτος Λουκασένκο να εκτρέψει την πορεία του αεροσκάφους της, σήμερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο του Μινσκ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έγιναν απειλές για βόμβα σε πτήση της Lufthansa. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters λίγο πριν απογειωθεί η πτήση από το Μινσκ προς την Φρανκφούρτη το πλήρωμα κλήθηκε να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος. Οι αρχές της Λευκορωσίας, μάλιστα, υποστήριξαν ότι η απειλή για βόμβα υπήρξε μέσω email. Το αεροπλάνο ελέγχεται αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον Εθνικό Αερολιμένα του Μινσκ.

Μάλιστα εχθές, η επίσημη αιτιολογία ήταν υποτιθέμενη απειλή βόμβας, πράγμα που ήταν απλά μια πρόφαση, προκειμένου να συλλάβουν το Λευκορώσο δημοσιογράφο. Οι επιβάτες της πτήσης της Ryanair που υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ προκειμένου να συλληφθεί ο αντιφρονών, Ρομάν Προτάσεβιτς, περιγράφουν τα όσα έζησαν τις ώρες εκείνες. Τα όσα αναφέρουν για την «κρατική αεροπειρατεία» της Λευκορωσίας του Αλεξάντερ Λουκασένκο είναι σοκαριστικά. Να υπενθυμίσουμε ότι το αεροπλάνο βρίσκονταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας όταν αναγκάστηκε να κάνει εκτροπή της πορείας του, παρόλο που ήταν πιο κοντά στο Βίλνιους παρά στο Μινσκ.

Minsk airport: all passengers of Lufthansa Minsk-Frankfurt ordered to de-board the plane for additional baggage check https://t.co/xjrd2GkMET via @mkbelarus #Belarus pic.twitter.com/ylQk86iZCP

