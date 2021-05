Καμάλα Χάρις: Στο στόχαστρο των social media

Στο στόχαστρο των social media βρίσκεται η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις, καθώς «πιάστηκε» από τις κάμερες να σκουπίζει το χέρι της στα ρούχα της αμέσως μετά τη χειραψία της με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Μουν Τζέι-ιν. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια να κατηγορηθεί από πολλούς για αγένεια απέναντι στον ξένο ηγέτη.

Άλλοι μάλιστα σημείωσαν ότι αν κάποιος Ρεπουμπλικάνος είχε κάνει μια αντίστοιχη κίνηση, η κριτική που θα δεχόταν θα ήταν πολύ πιο σκληρή σε σχέση με εκείνη απέναντι στην Χάρις.

«Αυτή είναι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ;», σχολίασε κάποιος. «Όχι μόνο ασεβής αλλά θα ήταν “ρατσίστρια” αν ήταν Ρεπουμπλικάνος και σε όλα τα δελτία ειδήσεων σίγουρα. Διπλά στάνταρτ σε πλήρη θέα».

