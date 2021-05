Πυροβόλησε παιδί: Οδηγός τσακώθηκε με τη μητέρα και σκότωσε τον 6χρονο γιο της

Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός 6χρονου παιδιού την Παρασκευή (21/5) στις ΗΠΑ, το οποίο πυροβόλησε και σκότωσε ένας οδηγός αφού διαπληκτίστηκε με την μητέρα του στον δρόμο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια και σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα μετέφερε εκείνη τη στιγμή τον γιο της στο σχολείο.

Το παιδάκι καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Ο δράστης, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, εμφανίστηκε στον δρόμο τους με ένα άλλο όχημα και εμπόδισε την πορεία τους. Τότε, η μητέρα του αγοριού ανταπέδωσε στον διερχόμενο οδηγό με μία χειρονομία. Εκείνος εμφανώς ενοχλημένος από την πράξη της γυναίκας κατέβηκε από το όχημα του, κινήθηκε προς το μέρος της και πυροβόλησε το 6χρονο αγοράκι.

«Το παιδάκι μετεφέρθηκε εσπευσμένα στο πιο κοντινό νοσοκομείο της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του», ανέφερε μεταξύ άλλων αξιωματικός της αστυνομίας της Καλιφόρνιας. Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί και αναζητούν τον δράστη. Οι αρχές αναζητούν έναν λευκό άνδρα και απευθύνουν έκκληση προς τους αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν για όσα συνέβησαν.

A 6-year-old boy was fatally shot in a suspected road rage incident while sitting inside a car being driven by his mother in Orange County, according to the California Highway Patrol https://t.co/9DUH1wIU0Z

