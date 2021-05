Μητσοτάκης – Πιστοποιητικό εμβολιασμού: «Εξαιρετικά θετική εξέλιξη η προσωρινή συμφωνία»

Για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού τοποθετήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/5) ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέροντας το εξής: «Η σημερινή προσωρινή συμφωνία για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη». Πρόσθεσε ακόμη ότι «η Ελλάδα υπήρξε ισχυρός υποστηρικτής από την αρχή, καθώς θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ και θα συμβάλει στις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Today’s provisional agreement on the EU Digital COVID-19 Certificate is an extremely positive development. Greece has been a strong advocate for it from the outset, as it will facilitate the freedom of movement within the EU and contribute to the efforts for economic recovery».

Today’s provisional agreement on the EU Digital COVID-19 Certificate is an extremely positive development. Greece has been a strong advocate for it from the outset, as it will facilitate the freedom of movement within the EU and contribute to the efforts for economic recovery. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 20, 2021

Εμβολιασμός 40 – 44 ετών με όλα τα εμβόλια:

Υπενθυμίζεται, ότι όπως έγινε γνωστό, από σήμερα Παρασκευή (21/5) ανοίγουν τα ραντεβού για τις ηλικίες 40-44 και για όλα τα εμβόλια (μέχρι τώρα μπορούσαν να εμβολιαστούν μόνο με AstraZeneca). Αμέσως μετά σειρά θα πάρουν οι ηλικίες 35-39 και 30-34 ετών. Το πρόγραμμα θα ανεβάσει στροφές και τον Ιούνιο και μάλιστα το μήνα αυτό αναμένεται να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί για τους 20-29 ετών. Τις τελικές λεπτομέρειες, ώστε σήμερα να ανοίξει για τις ηλικίες 40-44 ετών η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού, για όλα τα εμβόλια, ρύθμιζε και χθες το επιτελείο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι σήμερα, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί, θα ανοίξει κανονικά η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού για τα εμβόλια Pfizer, AstraZeneca, Moderna και Johnson από τα άτομα που υπάγονται στις παραπάνω ηλικίες (γεννηθέντες/είσες από 1976 έως και 1981). Σημειώνεται, ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα της άυλης συνταγογράφησης, θα λάβουν μήνυμα SMS στο κινητό τους για το ραντεβού τους. Όσοι δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.