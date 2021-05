Ολυμπιακοί Αγώνες – Τόκιο: Περίπου 80.000 άτομα θα ταξιδέψουν στην Ιαπωνία

Περίπου 80.000 αριθμούν τα άτομα που θα απογειωθούν με προορισμό την Ιαπωνία τον προσεχή Ιούλιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα της ίδια της χώρας. Ειδικότερα, αξιωματούχοι, δημοσιογράφοι και προσωπικό υποστήριξης αναμένονται να μεταβούν στο Τόκιο για το μεγάλο γεγονός. Οι διοργανωτές εμμένουν στη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, παρά τη συντριπτική δημόσια αντίθεση στην Ιαπωνία, όπου πολλοί ζητούν να ακυρωθούν οι αγώνες. Αυτός είναι περίπου ο μισός αριθμός αφιχθέντων, σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά, πριν η πανδημία του κορονοϊού οδηγήσει σε αναβολή των Αγώνων.

Η σχετική απόφαση της μείωσης του αριθμού ήρθε μετά από αίτημα των διοργανωτών στις εθνικές Ολυμπιακές επιτροπές και τις αθλητικές ομοσπονδίες να μειώσουν το μέγεθος των αποστολών τους. Ο διευθύνων σύμβουλος του Τόκιο 2020, Τοσίρο Μούτο, είχε πει ότι ο αριθμός των επισκεπτών θα διατηρηθεί κάτω από 90.000 -και θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω- καθώς οι διοργανωτές και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή προσπαθούν να καθησυχάσουν το νευρικό ιαπωνικό κοινό ότι οι Αγώνες θα διεξαχθούν με ασφάλεια.

Οι 11.500 αθλητές που θα αγωνιστούν στο Τόκιο αυτό το καλοκαίρι δεν θα μπουν σε καραντίνα κατά την άφιξη τους, αλλά θα υποβάλονται καθημερινά σε τεστ για την Covid-19, ενώ θα περιορίζονται στους χώρους διαμονής τους. Χθες, Τετάρτη (20/5) ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, δήλωσε ότι περιμένει περισσότερο από το 80% των ανθρώπων που θα διαμένουν στο Ολυμπιακό Χωριό να έχουν εμβολιαστεί πριν την έναρξη των Αγώνων στις 23 Ιουλίου.

«Για προφανείς λόγους δεν μπορούμε να δώσουμε στους αθλητές περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά η πιο σημαντική αρχή είναι ξεκάθαρη: το Ολυμπιακό Xωριό είναι ένα ασφαλές μέρος και οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες θα οργανωθούν με ασφαλή τρόπο», δήλωσε ο Μπαχ σε απευθείας σύνδεση, κατά τη συνάντηση της ΔΟΕ, των διοργανωτών του Τόκιο και άλλων αξιωματούχων. Η άφιξη του Μπαχ στο Τόκιο ορίστηκε για τις 12 Ιουλίου, 11 ημέρες πριν από την Τελετή Έναρξης.

