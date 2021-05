Friends Reunion – Trailer: Μόλις «έσκασε», όλα όσα θα δούμε στις 27 Μαΐου

Η επιστροφή της πιο αγαπημένης παρέας είναι γεγονός, και θα βρίσκεται στις τηλεοπτικές μας οθόνες σε μόλις 7 ημέρες. Το «Friends Reunion», ωστόσο, θα είναι διαφορετικό και σίγουρα όχι ένα κλασικό επεισόδιο, όπως όλοι περιμέναμε. Μπορεί να μην δούμε την παλιοπαρέα σε νέες περιπέτειες, αλλά το reunion αυτό θα έχει συμβολικό χαρακτήρα. Τα «Φιλαράκια» θα καθίσουν στον γνωστό πορτοκαλί καναπέ και θα αναπολήσουν στιγμές, δημιουργώντας μας ένα αίσθημα νοσταλγίας. Θα απαντούν στις ερωτήσεις του συντονιστή της βραδιάς, Τζέιμς Κόρτνεν. Αναμένεται να ζήσουμε μεγάλες συγκινήσεις, καθώς οι πρωταγωνιστές που έχουν πλέον μεγαλώσει, θα αφηγηθούν παρασκηνιακά περιστατικά και παλιές καλές στιγμές.

Το πρώτο ολοκληρωμένο trailer μόλις κυκλοφόρησε, και ήδη νιώσαμε ένα μικρό χτύπο στην καρδιά, στο άκουσμα του γνωστού τραγουδιού «I will be there for you». Το special episode, που θα είναι στην ουσία ένα Reunion, θα έκανε πρεμιέρα το 2020 στο HBO Max, πράγμα που δεν έγινε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στο επεισόδιο θα δούμε τους αγαπημένους κλασικούς χαρακτήρες, Ρέιτσελ Γκριν, Φοίβη Μπουφέ, Τσάντλερ Μπίνγκ, Ρος και Μόνικα Γκέλερ, και φυσικά Τζόι Τριμπιάνι. Μαζί τους θα εμφανιστούν σαν guest stars, πολλά γνωστά ονόματα του χώρου της υποκριτικής και όχι μόνο. Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι τρομερό, και περιμένουμε με αγωνία να έρθει η μέρα αυτή.

Friends Reunion – Trailer

Ποιοι θα εμφανιστούν σαν guests στο Friends Reunion

Το Friends ήταν διαθέσιμο στο Netflix, αλλά η HBO αγόρασε τα δικαιώματα του για 425 εκατομμύρια δολάρια. Η HBO Max ανέφερε ότι θα εμφανιστούν στο επεισόδιο περισσότεροι από 15 διασημότητες ως γκεστ. Συμπεριλαμβάνονται οι ηθοποιοί της αρχικής σειράς των «Friends»,Τομ Σέλεκ (που υποδύεται τον Ρίτσαρντ) και της Μάγκι Γκουίλερ (που υποδύεται την Τζάνις) και άλλων, όπως ο Βρετανός ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο ηθοποιός της σειράς Game of Thrones, Κιτ Χάριγκτον και η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαλάλα Γιουσαφζάι.