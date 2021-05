Πρίγκιπας Ουίλιαμ εμβόλιο: Έκανε την πρώτη δόση, η φωτογραφία που ανέβασε

Θωρακίστηκε κατά του κορονοϊού και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αφού πήρε σειρά μετά από την Βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Κάρολο. Η βασιλική οικογένεια έχει αρχίσει να εμβολιάζεται, με τον 38χρονο πρίγκιπα, που είχε νοσήσει πέρσι με κορονοϊό, να κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ και δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου μέσα από ένα tweet ανακοίνωσε ότι έκανε το εμβόλιο, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την ώρα που του έκαναν την ένεση στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου. «Την Τρίτη έλαβα την πρώτη μου δόση εμβολίου κατά της COVID-19», έγραψε. «Σε όλους αυτούς που εργάζονται στην εκστρατεία εμβολιασμού – (λέω) ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε».

Ο Ουίλιαμ είχε νοσήσει με κορονοϊό τον περσινό Απρίλιο, περίπου την ίδια χρονική περίοδο με τον πατέρα του, τον διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Κάρολο. Το είχε κρατήσει κρυφό μέχρι και τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, ο Ουίλιαμ είχε νοσήσει βαριά και δεν ήθελε να ανησυχήσει κανέναν. Από την άλλη, η βασίλισσα είχε δηλώσει ότι δεν πόνεσε όταν εμβολιάστηκε και ότι ήταν γρήγορη διαδικασία. Είχε παροτρύνει τον κόσμο να ακολουθήσει το παράδειγμά της, με γνώμονα πάντα την δημόσια υγεία. Στην Βρετανία σχεδόν 37 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει την πρώτη δόση εμβολίου κατά της COVID-19 σε μια από τις ταχύτερες εμβολιαστικές εκστρατείες στον κόσμο, ενώ όλοι όσοι είναι άνω των 34 ετών στη χώρα μπορούν τώρα να εμβολιαστούν. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν αποκάλυψε ποιο εμβόλιο έκανε, αλλά στην Βρετανία έχουν σταματήσει την χορήγηση του AstraZeneca στους κάτω των 40, μετά από την εμφάνιση περιστατικών θρομβώσεων.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.

To all those working on the vaccine rollout – thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021