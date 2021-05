Μπάιντεν-Ερντογάν: Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ τους

Οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ έχουν εδώ και καιρό πάρει την «κάτω βόλτα». Αρχής γενομένης με την αγορά των S 400 από την Τουρκία, το παιχνίδι σε διπλό ταμπλό με τη Ρωσία, την τουρκική παρεμβατικότητα στη Μέση Ανατολή, την επιχείρηση ανάδειξης του Ερντογάν σε «πατερούλη» των απανταχού Μουσουλμάνων, τα υπονοούμενα για έξωση των Αμερικανών από τη βάση του Ιντσιρλίκ, ο κατάλογος είναι μακρύς και περιλαμβάνει μεγάλα και μικρότερα επεισόδια τριβής μεταξύ των δύο κρατών. Αυτή τη φορά όμως η Τουρκία πέρασε την κόκκινη γραμμή, αγγίζοντας το ιερό «Γκράαλ», το ιερό δισκοπότηρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Ισραήλ. Ο Ερντογάν στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς σαφώς και δεν είδε μια ανθρωπιστική κρίση, αλλά μια ευκαιρία προώθησης της πρωτοκαθεδρίας του στον μουσουλμανικό κόσμο.

Έτσι δεν δίστασε να επιτεθεί σφοδρά εναντίον του Μπάιντεν για τη στάση του: «Σήμερα είδαμε πως ο κύριος Μπάιντεν ενέκρινε την πώληση όπλων στο Ισραήλ, 850.000 όπλα. Κύριε Μπάιντεν, στη δήθεν γενοκτονία των Αρμενίων σταθήκατε δίπλα στους Αρμένιους. Τώρα στο γεγονός στη Γάζα που προκαλεί τον θάνατο ανθρώπων εσείς γράφετε ιστορία με τα αιματοβαμμένα χέρια σας. Μας αναγκάσατε να το πούμε αυτό». Το φερέφωνό του, ο Ιμπραήμ Καλίν προχώρησε ένα βήμα παραπέρα: «Το να αναφέρουμε τον Πρόεδρό μας, ο οποίος φέρει την παλαιστινιακή υπόθεση ως ιερό λείψανο, και τον Νετανιάχου, τον δολοφόνο βρεφών, στην ίδια πρόταση, μόνο τους Σιωνιστές κάνει χαρούμενους. Αυτή η ιερή αναλογία δεν είναι πολιτική, αλλά αφορά στο νου και την συνείδηση», έγραψε στο Twitter.

Watch: Turkey’s Recep Tayyip Erdogan says US President Joe Biden has “bloody hands” because of his support for Israel in the raging conflict in the Gaza Strip.https://t.co/V7pcVrj69f pic.twitter.com/v2q4CDc8Vp

