Ισραήλ – Παλαιστίνη πόλεμος: Ο Μπάιντεν ζητά κατάπαυση του πυρός

Ο Τζο Μπάιντεν προχώρησε σε επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τον Ισραηλινό κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, ενώ αναμένει άμεση αποκλιμάκωση. Πρόκειται για την τέταρτη επικοινωνία που είχαν μετά από την έναρξη των εχθροπραξιών. Η συμβολή των ΗΠΑ καθίσταται αναγκαία, όπως τόνισαν εχθές οι ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι δύο ηγέτες είχαν διεξοδική συζήτηση για τα γεγονότα στη Γάζα, την πρόοδο του Ισραήλ στον αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών στοιχείων και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες των τοπικών κυβερνήσεων και των ΗΠΑ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος. «Ο πρόεδρος διεμήνυσε στον πρωθυπουργό πως ανέμενε σημαντική αποκλιμάκωση σήμερα στον δρόμο για την κατάπαυση πυρός» συνεχίζει ο Λευκός Οίκος. Τα σχόλια του Τζο Μπάιντεν έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά την πρώτη επικοινωνία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχοτυ τη Δευτέρα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε κάνει αναφορά σε κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αρχικές εκείνες δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν προκάλεσαν την κριτική στο πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου στο εσωτερικό, καθώς τον κατηγόρησαν πως δεν ζήτησε τον άμεσο τερματισμό της βίας. Να σημειωθεί ότι πάνω από 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Παλαιστίνιοι. Την αποκλιμάκωση της βίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς ζήτησε εχθές ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Ισραηλινό ομόλογό του, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Ο Όστιν επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και την προστασία των Ισραηλινών πολιτών» ενώ εξέφρασε επίσης τη λύπη του για τον χαμό αθώων Ισραηλινών και Παλαιστινίων, είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι. Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός ζήτησε να υπάρξει αποκλιμάκωση και να επανέλθει η ηρεμία στην περιοχή, πρόσθεσε.

