Ισραήλ – Παλαιστίνη τώρα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αστυνομικούς

Η ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη δεν λέει να κοπάσει. Ακόμη ένα περιστατικό βίας καταγράφηκε την Κυριακή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ένας Παλαιστίνιος άντρας δέχτηκε πυρά αφότου έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς στη γειτονιά Σέιχ Τζάρα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Πλάνα από τη σημείο δείχνουν βαριά οπλισμένους αξιωματικούς ενώ άλλα που διέρρευσαν στο διαδίκτυο δείχνουν τους αξιωματικούς να στοχεύουν με το όπλο τους στον οδηγό, ενώ προσπαθούν να τον τραβήξουν από το αυτοκίνητο, πριν τον πυροβολήσουν.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε σε δήλωση ότι ο επιτιθέμενος «δέχθηκε πυρά από αξιωματικούς» χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή του.

Το περιστατικό συμβαίνει εν μέσω ενός κύματος βίας που παρατηρήθηκε σε ολόκληρο το Ισραήλ μετά από σειρά καταγγελιών από τους Παλαιστινίους κατά της ισραηλινής κυβέρνησης και σχέδια του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ για έξωση δεκάδων οικογενειών από τα σπίτια τους στο Σέιχ Τζαρά και την αντικατάστασή τους από Εβραίους.

Palestinian rams his car into cops in Sheik Jerakh injures cops and is shot and killed . #breakingnews #Israel #jerusalem #attack pic.twitter.com/KOm0DsXx8O

