Ισραήλ τώρα: Κτίριο που στέγαζε Associated Press και Al Jazeera καταρρέει

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε σήμερα το κτίριο, 12-13 ορόφων, όπου στεγάζονται τα κεντρικά του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Al-Jazeera και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP) στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Ρόιτερς. «Ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε τον πύργο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του AP στην πόλη της Γάζας», έγραψε στο Twitter ο Τζον Γκάμπρελ, ένας δημοσιογράφος του AP. “Ο στρατός είχε προειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του πύργου, στον οποίο το AP έχει τα γραφεία του, ότι θα στοχοθετηθεί», ανέφερε.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν το πολυώροφο κτίριο να πλήττεται από πυραύλους. Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera επιβεβαίωσε στο Twitter ότι τα κεντρικά του βρίσκονταν σε αυτό το κτίριο και αναμετέδωσε ζωντανά τις εικόνες του πύργου να καταρρέει, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης. «Βόμβες θα μπορούσαν να πέσουν στο γραφείο μας. Τρέξαμε στις σκάλες από τον 11ο όροφο και κοιτάζουμε τώρα το κτίριο από μακριά, προσευχόμενοι ο στρατός να ανακαλέσει» έγραψε σε tweet λίγο πριν από το αεροπορικό πλήγμα ο Φάρες Άκραμ, ανταποκριτής του AP στη Γάζα.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️

Ένας Ισραηλινός, ηλικίας 50 ετών, σκοτώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Ραμάτ Γκαν, στα περίχωρα του Τελ Αβίβ, έπειτα από τη ρίψη ρουκέτας από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές ομάδες διάσωσης και την αστυνομία. «Απολογισμός μετά την έκρηξη μιας ρουκέτας στο Ραμάτ Γκαν: ένας νεκρός», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο Μίκι Ρόζενφελντ, ο εκπρόσωπος τύπου της ισραηλινής αστυνομίας. Οι υπηρεσίες διάσωσης του Ισραήλ διευκρίνισαν, σε ένα δελτίο τύπου, ότι ο άνδρας βρέθηκε «σοβαρά τραυματισμένος» και υπέκυψε στα τραύματά του.

Al Jazeera says it "will not be silenced … We can guarantee you that right now" after Israeli missiles bring down Jala Tower in besieged Gaza housing the Qatar-based TV channel and American news agency AP pic.twitter.com/1Y4veCRmYG

