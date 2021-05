Ινδία κορονοϊός: Το συγκλονιστικό μήνυμα εγκύου λίγο πριν πεθάνει

Τραγική είναι η κατάσταση στην Ινδία η οποία ανακοινώνει μακράν τον υψηλότερο στον κόσμο αριθμό νέων ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού και πάνω από 4.000 θανάτους την ημέρα, αριθμοί που σχεδόν σίγουρα είναι χαμηλότεροι από τους πραγματικούς, σύμφωνα με ειδικούς. Μεταξύ των θυμάτων και μία γυναίκα οδοντίατρος η οποία νόσησε με κορονοϊό ενώ ήταν έγκυος στον έβδομο μήνα, περίπου δύο εβδομάδες μετά το μωρό της δεν τα κατάφερε και μία μέρα αργότερα, στις 26 Απριλίου έχασε και εκείνη τη ζωή της.

Η τραγική κατάληξη κάνει ακόμη πιο ανατριχιαστικό το βίντεο της 34χρονης Dimple Arora Chawla από το Νέο Δελχί, λίγες μέρες πριν το θάνατό της το οποίο δημοσιοποίησε στη συνέχεια ο σύζυγός της, ο οποίος έχασε γυναίκα και παιδί.

I lost my pregnant wife and our unborn child to covid

She breathed her last on 26/4/21 and our unborn child a day earlier. She got covid positive on 11/4 and even during her suffering she had made the above video on 17/4 warning others not to take this covid lightly. #CovidIndia pic.twitter.com/Syg6yddMTD

— Ravish Chawla (@ravish_chawla) May 9, 2021