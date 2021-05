Αφγανιστάν έκρηξη: Σοκ σε τζαμί της Καμπούλ – Τουλάχιστον 12 οι νεκροί

«Θρύψαλα» έγινε το τζαμί σε προάστιο της Καμπούλ, έπειτα από μεγάλη έκρηξη. Το γεγονός «στέλνει περίπατο» την προσωρινή εκεχειρία του Άιντ αλ Φιτρ, αμέσως μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την αεροπορική βάση του Κανταχάρ, μία από τις σημαντικότερες της χώρας. Το συμβάν σημειώθηκε κατά την διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, τραυματίζοντας περί τους δεκαπέντε πιστούς, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας ανάμεσα στους ταλιμπάν και τις αφγανικές δυνάμεις με την ευκαιρία του Άιντ αλ Φιτρ, της μουσουλμανικής γιορτής για το τέλος της νηστείας του ραμαζανιού. Από την 1η Μαΐου, ημερομηνία έναρξης της αμερικανικής αποχώρησης από το Αφγανιστάν, η χώρα βρίσκεται στο έλεος νέου κύματος βίας, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν την αποχώρησή τους.

Kabul Bleeds Again ‼️

Blast at a mosque during Friday Prayer, on the 2nd Day of Eid, in Shakar Dara district, in Kabul province💔😰

Mufti Numan, Imam of the mosque, & 12 other peoples were martyred in the explosion 😖#kabulblast #afghanistan #ceasefire pic.twitter.com/9xyYcxfzmw

