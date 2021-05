Ντούα Λίπα εμφάνιση: Πιο καυτή από ποτέ στα Brit Awards

Η 25χρονη τραγουδίστρια, Ντούα Λίπα, προκάλεσε χαμό στη λαμπερή τελετή απονομής των Brit Awards, και τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα πάνω της. Μάλιστα, κατάφερε να αποσπάσει δύο βραβεία, αυτό του άλμπουμ της χρονιάς και της καλύτερης τραγουδίστριας της χρονιάς, και πρόσφερε μια μοναδική on stage εμφάνιση. Η Βρετανία, λοιπόν φαίνεται να επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα, με το O2 arena του Λονδίνου, να είναι γεμάτο από celebrities.

Η νεαρή σταρ επέλεξε να φορέσει ένα μίνι κίτρινο φόρεμα με ουρά της Viviene Westwood και το συνδύασε με μαύρες ζαρτιέρες. Ακόμα έκανε ογκώδες χτένισμα, που παρέπεμπε στην αείμνηστη Amy Winehouse. Για την παρουσία της στη σκηνή του Ο2 Arena, διάλεξε ένα διαφορετικό outfit. Φόρεσε ένα κοστούμι διά χειρός Vivienne Westwood με print τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου, που έβγαλε πάνω στην σκηνή, αποκαλύπτοντας μία ασορτί φούστα. Ξεσήκωσε τα πλήθη όπως ήταν αναμενόμενο, και απογείωσε την εμφάνισή της!

Two BRIT Awards and an incredible performance, what a night for @DUALIPA! 👏 #BRITs pic.twitter.com/owbSGVRtpv

— BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021