Ισραήλ τώρα: Έτοιμο για χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ ενέκρινε την κινητοποίηση επιπλέον 9.000 εφέδρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ το γραφείο του, εν μέσω της κλιμακούμενης βίας στην περιοχή. Οι επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν στη νότια και κεντρική περιφερειακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων, ανέφερε η ανακοίνωση. Την Τρίτη το Ισραήλ κινητοποίησε 5.000 εφέδρους. Νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ ανέπτυξε άρματα μάχης και τεθωρακισμένα κατά μήκος των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών. Ο Γκαντζ διέταξε επίσης την αποστολή ενισχύσεων στις δυνάμεις ασφαλείας των «μεικτών» πόλεων, όπου ζουν μαζί Εβραίοι και Άραβες, καθώς από την Τρίτη σημειώνονται ταραχές.

Ο στρατός είπε ότι περίπου 1.750 ρουκέτες έχουν εκτοξευτεί από τη Γάζα προς το Ισραήλ από τη Δευτέρα το βράδυ. Επτά Ισραηλινοί και 87 άνθρωποι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

Tanks rolling to Gaza?

Unconfirmed footage appears to show IDF tanks moving closer to the Gaza strip as Israel mulls a first ground op since 2014.

The Israeli military called up 9,000 reservists and canceled weekend leave for combat troops. pic.twitter.com/Bf0vVilXnr

— ivan (@ivan8848) May 13, 2021