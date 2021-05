Ισραήλ πόλεμος: Δεκάδες νεκροί, νέες επιθέσεις, κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΟΗΕ

Το απόλυτο χάος επικρατεί στο Ισραήλ, εν μέσω ανταλλαγών πυρών με τους ισλαμιστές και της Χαμάς, που κυβερνούν στη Λωρίδα της Γάζας, και ταραχών στις πόλεις του με μεικτό αραβοϊσραηλινό πληθυσμό. Μετά τα μεσάνυχτα, οι σειρήνες της αεράμυνας που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες ήχησαν ξανά στο νότο, στη μητρόπολη Τελ Αβίβ, αλλά – για πρώτη φορά από τη Δευτέρα – και στον βορρά. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρουκέτα έπληξε πολυκατοικία στην Πετά Τικβά, κοντά στο Τελ Αβίβ. Παράλληλα, η ισραηλινή αεροπορία συνέχισε να πλήττει θέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακα όπου ζουν δύο εκατομμύρια κάτοικοι υπό ισραηλινό αποκλεισμό. Έβαλε μεταξύ άλλων στο στόχαστρο εγκαταστάσεις της υπηρεσίας «αντικατασκοπείας» της Χαμάς και την κατοικία του Ιγιάντ Τάγεμπ, αξιωματικού του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες τον θάνατο του επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονά της στην πόλη της Γάζας, ενώ η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ ανέφερε από τη δική της πλευρά ότι έχουν σκοτωθεί και άλλα στελέχη του ισλαμιστικού κινήματος. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία κονιορτοποίησε δεκαώροφο κτίριο που φιλοξενούσε τα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Αλ Άκσα, που δημιουργήθηκε πριν από μερικά χρόνια από τη Χαμάς. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός στη Γάζα, χθες βράδυ, έκανε λόγο για 67 νεκρούς στη Γάζα, ανάμεσά τους 17 παιδιά, και σχεδόν 400 τραυματίες.

Troops from our Search & Rescue Brigade are now at the scene providing assistance in the city's time of need. pic.twitter.com/fnbVXOc0E9

«Σε αντίποινα για την επιδρομή στο κτίριο Αλ Σορούκ και τον θάνατο ομάδας ηγετών» η Χαμάς εξαπέλυσε χθες βράδυ πάνω από εκατό ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Αρκετές αναχαιτίστηκαν από το αντιπυραυλικό σύστημα Σιδηρούς Θόλος. Με τις νέες εκτοξεύσεις, ο αριθμός των ρουκετών που έχουν βληθεί εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ από ένοπλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας έφθασε τις περίπου 1.500. Ο αριθμός των θυμάτων στην ισραηλινή πλευρά έφθασε τους επτά νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός αγοριού έξι ετών, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε κάτι περισσότερο από δύο ημέρες.

Εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης των εχθροπραξιών, αναμένεται να διεξαχθεί μια τρίτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δημόσια αυτή τη φορά, αύριο Παρασκευή. Στις πρώτες δύο βιντεοδιασκέψεις, που έγιναν κεκλεισμένων των θυρών, οι ΗΠΑ εναντιώθηκαν στην υιοθέτηση κοινής ανακοίνωσης του κορυφαίου οργάνου του ΟΗΕ που θα ζητεί να σταματήσουν οι ανταλλαγές πυρών, κρίνοντας αυτή η κίνηση θα ήταν «αντιπαραγωγική» σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με διπλωμάτες. Η Ουάσινγκτον πάντως ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα στείλει επιτετραμμένο στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη για να καλέσει να υπάρξει «αποκλιμάκωση», ενώ η Μόσχα κάλεσε να συγκληθεί εκτάκτως το Κουαρτέτο για τη Μέση Ανατολή (ΕΕ, Ρωσία, ΗΠΑ, ΟΗΕ).

Ωστόσο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, που μίλησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, του είπε πως θέλει να «συνεχίσει» τα πλήγματα για να τρωθούν οι «στρατιωτικές δυνατότητες» της Χαμάς. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, που έχει έδρα τη Δυτική Όχθη, θέατρο διαδηλώσεων, ταραχών και επιθέσεων εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων με τρεις νεκρούς χθες Τετάρτη, μίλησε με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, από τον οποίο ζήτησε να συμβάλει να «σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις».

Από τον πλευρά του ο κ. Μπλίνκεν ανέφερε μέσω Twitter πως επισήμανε την «ανάγκη να τερματιστούν οι επιθέσεις με ρουκέτες και να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις». Ισραήλ και Χαμάς οδεύουν σε «πόλεμο ευρείας κλίμακας», προειδοποίησε την Τρίτη ο ειδικός συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για τη Μέση Ανατολή, ο Τορ Βένεσλαντ. Αν πράγματι ξεσπάσει, «θα είναι καταστροφικός και αυτοί που θα πληρώσουν το τίμημα θα είναι οι απλοί άνθρωποι» στη Γάζα, όπου το ποσοστό της ανεργίας αγγίζει το 50%, πρόσθεσε ο Νορβηγός. Στους διαδρόμους, ο ΟΗΕ, το Κατάρ και η Αίγυπτος καταβάλλουν προσπάθειες να μεσολαβήσουν, με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας να προσπαθεί να πείσει τον ισραηλινό ομόλογό του – μάταια – πως είναι απαραίτητο να σταματήσουν τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

The rocket attacks from Gaza appear to have had their range significantly extended, hitting central and northern Israel.

The sirens are heard from the city of Rehovot up to Shimshit, northwest of the Arab city of Nazareth in the Galilee.#AqsaUnderAttack #GazaUnderAttackk pic.twitter.com/TqlEzDpYJJ

— Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) May 13, 2021